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Евро-2024 ,  
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Сборная Португалии в концовке вырвала победу у Чехии в матче Евро

Сборная Португалии в концовке вырвала победу у Чехии в матче Евро-2024
Сюжет
Евро-2024
Португальцы пропустили первыми на 62-й минуте, но в итоге победили 2:1. Решающий гол Франсишку Консейсау забил в компенсированное ко второму тайму время
Фото: Dan Mullan / Getty Images
Фото: Dan Mullan / Getty Images

Сборная Португалии обыграла команду Чехии со счетом 2:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2024 года. Встреча состоялась в Лейпциге.

Чехи забили первый гол на 62-й минуте усилиями Лукаша Провода.

Уже на 69-й минуте португальцы сравняли счет благодаря автоголу защитника сборной Чехии Робина Гранача.

А победный гол Франсишку Консейсау забил в компенсированное ко второму тайму время (90+2).

Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах Европы. 39-летний форвард «Ан-Насра» ранее был единственным футболистом с пятью Евро, а на нынешнем турнире это достижение повторил хорват Лука Модрич.

41-летний защитник сборной Португалии Пепе стал самым возрастным игроком в истории чемпионатов Европы. Предыдущее достижение принадлежало венгерскому голкиперу Габору Кирая (40 лет и 86 дней), который на Евро-2016 дошел до 1/8 финала.

В группе F также выступают сборные Турции и Грузии. В их очном матче турки победили со счетом 3:1.

Следующие встречи команды проведут 22 июня: грузины встретятся с чехами в Гамбурге, а турки — с португальцами в Дортмунде.

В 1/8 финала Евро выйдут команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Евро-2024 сборная Португалии по футболу сборная Чехии по футболу Криштиану Роналду
Роналду Криштиану фото

Роналду Криштиану

футболист сборной Португалии и «Ан-Насра»
5 февраля 1985 года

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