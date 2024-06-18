Какие рекорды Криштиану Роналду может побить на Евро-2024

Звездный португалец, которому в следующем году исполнится 40 лет, на Евро-2024 может обновить целый ряд персональных достижений. Уже сегодня он должен стать первым в истории футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах Европы

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Чемпионат Европы по футболу — время не только командных триумфов, но и персональных достижений. Одним из самых заметных участников Евро-2024 является Криштиану Роналду. На этом турнире у него есть все шансы побить целый ряд рекордов.

Одно достижение звездный форвард установил еще до старта Евро-2024. Ранее никто не попадал в заявку национальной сборной на шесть чемпионатов Европы. Соответственно, появление Роналду на поле позволит ему стать первым в истории футболистом, который сыграет на шестом Евро.

Кроме того, с каждым проведенным матчем португалец будет обновлять собственный рекорд по числу встреч на чемпионатах Европы. Пока в финальных стадиях этого турнира он играл 25 раз. Разумеется, Роналду принадлежит и рекорд по количеству сыгранных минут (2153).

С каждым успехом сборной Португалии форвард будет обновлять собственное достижение по числу победных матчей на Евро. На данный момент в его активе рекорд из 12 таких игр.

Роналду приехал на турнир в ранге капитана национальной команды. Он же провел наибольшее число матчей на Евро разных лет в таком статусе (16). Кстати, именно 39-летний Роналду — самый возрастной капитан на Евро-2024, если ориентироваться на официальные заявки сборных.

И про результативность. Именно португалец с 14 голами остается лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы. Каждый новый забитый мяч — обновление собственного рекорда.

Причем Роналду, если забьет, может стать и самым возрастным автором гола в истории турнира. Пока это достижение принадлежит австрийцу Ивице Вастичу, который в 2008 году забил полякам в возрасте 38 лет 257 дней.

Но в борьбе за звание самого возрастного автора гола у Роналду есть соперник — притом в его же команде. Португальский защитник Пепе приехал на Евро-2024 в возрасте 41 года, именно он самый старший футболист среди заявленных на турнир (если выйдет на поле, то и в истории чемпионатов Европы).

Также Роналду может обновить следующие собственные рекорды:

по числу забитых пенальти (три);

чемпионатов Европы как минимум с одним (пять), двумя (четыре) или тремя (три) голами.

Если Португалия дойдет до финала, то форвард станет первым футболистом, который сыграет в решающем матче Евро трижды.

Кроме того, Роналду может установить единоличный рекорд по числу попаданий в символическую сборную турнира. Пока на его счету три таких достижения. Как у итальянца Паоло Мальдини, француза Лорана Блана и все того же Пепе.