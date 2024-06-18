Болельщики Грузии и Турции подрались на трибунах перед матчем Евро. Видео
Болельщики сборных Грузии и Турции подрались на трибунах стадиона Дортмунда перед началом матча команд в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу. Видео с этим инцидентом появилось в соцсети Х, в частности его запостил журналист The New York Times Тарик Панья.
В драке приняли участие по несколько десятков человек с обеих сторон. Вскоре фанатов разняли полицейские.
Матч сборных Грузии и Турции начнется в 19:00 мск.
«РБК Спорт» будет вести онлайн-трансляцию этой встречи.
Из всех участников Евро-2024 Грузия занимает самое низкое место в рейтинге ФИФА, располагаясь на 75-й строчке. Турция занимает 40-е место. Грузии с ноября 2021 года не удавалось победить соперника, который был в рейтинге выше 40-й строчки.
Для сборной Грузии Евро-2024 станет первым в ее истории турниром такого уровня.
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