Болельщики сборных Грузии и Турции подрались на трибунах перед матчем Евро-2024

Болельщики Грузии и Турции подрались на трибунах перед матчем Евро. Видео

В драке на трибунах стадиона в Дортмунде приняли участие по несколько десятков человек с обеих сторон, вскоре их разняли полицейские

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Болельщики сборных Грузии и Турции подрались на трибунах стадиона Дортмунда перед началом матча команд в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу. Видео с этим инцидентом появилось в соцсети Х, в частности его запостил журналист The New York Times Тарик Панья.

В драке приняли участие по несколько десятков человек с обеих сторон. Вскоре фанатов разняли полицейские.

Матч сборных Грузии и Турции начнется в 19:00 мск.

«РБК Спорт» будет вести онлайн-трансляцию этой встречи.

Из всех участников Евро-2024 Грузия занимает самое низкое место в рейтинге ФИФА, располагаясь на 75-й строчке. Турция занимает 40-е место. Грузии с ноября 2021 года не удавалось победить соперника, который был в рейтинге выше 40-й строчки.

Для сборной Грузии Евро-2024 станет первым в ее истории турниром такого уровня.