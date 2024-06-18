 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Евро-2024 ,  
0 

Болельщики Грузии и Турции подрались на трибунах перед матчем Евро. Видео

Болельщики сборных Грузии и Турции подрались на трибунах перед матчем Евро-2024
Сюжет
Евро-2024
В драке на трибунах стадиона в Дортмунде приняли участие по несколько десятков человек с обеих сторон, вскоре их разняли полицейские

Болельщики Грузии и Турции подрались на трибунах перед матчем Евро. Видео
Video

Болельщики сборных Грузии и Турции подрались на трибунах стадиона Дортмунда перед началом матча команд в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу. Видео с этим инцидентом появилось в соцсети Х, в частности его запостил журналист The New York Times Тарик Панья.

В драке приняли участие по несколько десятков человек с обеих сторон. Вскоре фанатов разняли полицейские.

Матч сборных Грузии и Турции начнется в 19:00 мск.

«РБК Спорт» будет вести онлайн-трансляцию этой встречи.

Из всех участников Евро-2024 Грузия занимает самое низкое место в рейтинге ФИФА, располагаясь на 75-й строчке. Турция занимает 40-е место. Грузии с ноября 2021 года не удавалось победить соперника, который был в рейтинге выше 40-й строчки.

Для сборной Грузии Евро-2024 станет первым в ее истории турниром такого уровня.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Евро-2024 сборная Грузии по футболу сборная Турции по футболу

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Роналду обратился к болельщикам перед первым матчем Португалии на Евро
Спорт
Игрок сборной Германии сломал фанату руку перед матчем открытия Евро
Спорт
Результат игры Евро-2024 вошел в топ самых сенсационных в истории турнира
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 93,3 (-2,09) Инвестиции, 17:26 Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 87,04 (-2,01) Инвестиции, 17:26
В Минске задержали подозреваемых в нападении на мужчину в Одинцово Общество, 19:54
В Думу внесли проект о памяти жертв геноцида советского народа в ВОВ Общество, 19:53
Сборная Грузии сравняла счет в матче с Турцией. Что происходит на Евро Спорт, 19:53
Сотрудников завода в Сарове задержали за кражу деталей для оборонзаказа Политика, 19:51
Первый тайм дебютного матча сборной Грузии на Евро завершился вничью Спорт, 19:49
В «Урале» объяснили уход капитана его украинским гражданством Спорт, 19:43
ЦБ спрогнозировал рекордную чистую прибыль банков в 2024 году Финансы, 19:40
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Telegram появился платный для мужчин сервис знакомств TON Dating Технологии и медиа, 19:35
Роспотребнадзор назвал причину вспышки ботулизма в Москве Общество, 19:31
Шпажистка предложила отправиться на фронт украинке после отказа жать руку Спорт, 19:18
Гладков сообщил об обстрелах и атаках дронов в еще нескольких селах Политика, 19:04
Турция — Грузия. Онлайн матча Евро-2024 Спорт, 19:00
Как «Хачо и пури» и «Пхали-хинкали» в три раза увеличили число заказов РБК и Mango Office, 18:55
Госдума приняла в первом чтении проект о наказании за ввоз патогенов Общество, 18:53