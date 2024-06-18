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Евро-2024 ,  
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Игрок сборной Германии сломал фанату руку перед матчем открытия Евро

Игрок сборной Германии Фуллкруг сломал фанату руку перед матчем открытия Евро
Сюжет
Евро-2024
Перед игрой против Шотландии мяч попал в болельщика после удара нападающего дортмундской «Боруссии» Никласа Фуллкруга
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Нападающий сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Никлас Фуллкруг сломал руку болельщику перед началом первого матча чемпионата Европы по футболу. Об этом пишет Sky Sport.

Инцидент произошел во время разминки немецкой сборной незадолго до старта игры против Шотландии на стадионе «Арена Мюнхен». Кай Флатманн из города Бремерхафен сидел на трибуне за воротами в первом ряду, когда мяч попал ему в левую руку после удара нападающего.

«Пришлось подпевать национальному гимну, будучи уже на носилках. Я не знал, смеяться мне или плакать: с одной стороны, я лишился мечты поприсутствовать на матче-открытии турнира. С другой стороны, когда еще тебе сломает руку сам Фуллкруг», — рассказал 43-летний болельщик.

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По его словам, он смотрел игру на смартфоне в больнице, которую он смог покинуть лишь ночью. Врачи сказали, что в хирургическом вмешательстве нет необходимости, поэтому Флатманн надеется, что ему удастся посетить следующую игру сборной Германии. Она состоится в среду, 19 июня, в Штутгарте против Венгрии.

В Немецком футбольном союзе (DFB) заявили, что им известно об инциденте. Кроме того, Фуллкруг заявил, что сожалеет о случившемся. Он собирается отправить болельщику письмо с извинениями и собственной игровой футболкой.

В первом матче чемпионата Европы по футболу сборная Германии разгромила команду Шотландии со счетом 5:1. Никлас Фуллкруг забил четвертый мяч в этой игре, отличившись на 68-й минуте.

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Теги
Ярослав Гронский Ярослав Гронский
Евро-2024 сборная Германии по футболу Никлас Фуллкруг

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