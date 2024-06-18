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Евро-2024 ,  
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Футболист «Ювентуса» из-за травмы больше не сыграет за Сербию на Евро

Футболист «Ювентуса» Костич из-за травмы больше не сыграет за Сербию на Евро
Сюжет
Евро-2024
Полузащитник Филип Костич травмировал колено в матче первого тура группового этапа против команды Англии
Филип Костич
Филип Костич (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Полузащитник сборной Сербии Филип Костич больше не сыграет на Евро-2024 из-за травмы. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель федерации футбола страны Милан Вукович, которого цитирует Beta.rs.

«МРТ показала частичное повреждение внешней коллатеральной связки левого колена. Учитывая характер травмы, его восстановление займет около двух недель. Костич пробудет здесь еще два дня, посмотрит матч со Словенией, а затем покинет стан сборной», — сказал Вукович.

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Полузащитник «Ювентуса» получил травму в концовке первого тайма матча первого тура группового этапа Евро-2024 против Англии (0:1). На 43-й минуте его заменил Филип Младенович.

Против Словении Сербия сыграет 20 июня.

На счету 31-летнего Костича 64 матча и три гола за сборную Сербии.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Евро-2024 сборная Сербии по футболу Филип Костич

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