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Евро-2024 ,  
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Лидер сборной Грузии Кварацхелия рассказал о «сложной жизни» в России

Сюжет
Евро-2024
Полузащитник вспомнил, как жил один «в глухом лесу» на тренировочной базе «Локомотива», где нельзя быль погулять из-за собак
Фото: IMAGO / www.imagephotoagency.it / Global Look Press
Фото: IMAGO / www.imagephotoagency.it / Global Look Press

Один из лидеров сборной Грузии Хвича Кварацхелия в колонке Players Tribune поделился воспоминаниями о своей «сложной жизни» в Москве, когда в первой половине 2019 года выступал за столичный «Локомотив». Футболист пожаловался на тоску по дому и отсутствие друзей.

«Потом я отправился в Россию, в Москву. Мне еще не было и 18 лет. Совсем юный и совершенно один. Мои родители сильно переживали, особенно отец. Это было очень сложное время для меня — в постоянном стрессе, вдали от родных», — пишет Кварацхелия.

По словам футболиста, тогда в его жизни большую роль сыграл соотечественник Соломон Кверквелия, тоже игравший в «Локомотиве», — помогал наладить общение с другими одноклубниками и даже иногда защищал. Кроме того, Кварацхелия выразил благодарность главному тренеру Юрию Семину, благодаря которому сильно вырос как физически, так и личностно.

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«Но я был совершенно одинок. Жил на тренировочной базе, совершенно без друзей. Думая, что тогда там были только я и охранный персонал. Все остальные игроки жили где-то еще. Это было немного страшным местом, я не шучу. База находилась в глухом лесу, нельзя даже было выйти погулять из-за собак. Я жил там постоянно и никогда не ездил в центр Москвы. Вообще никуда», — отметил полузащитник.

Сборная Грузии, которая впервые в своей истории вышла на Евро, сыграет в группе F вместе с командами Турции, Португалии и Чехии. Дебютную встречу грузины проведут с турками на стадионе в Дортмунде, игра состоится во вторник, 18 июня, в 19:00 мск. Вероятность победы Грузии суперкомпьютер Opta оценивает в 20,2%, победы Турции — в 55,1%, а ничейного результата — в 24,7%.

Грузия входит в пятерку команд с самыми недорогими составами: Transfermarkt оценивает суммарную стоимость игроков сборной в €161,05 млн. Среди самых дорогих и известных — вингер итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия (€80 млн), голкипер испанской «Валенсии» Георгий Мамардашвили (€35 млн) и нападающий нидерландского «Аякса» Жорж Микаутадзе (€15 млн), который на правах аренды выступает за французский «Мец».

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Авторы
Теги
При участии
Ярослав Гронский
Евро-2024 сборная Грузии по футболу Хвича Кварацхелия Футбол

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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