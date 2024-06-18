Роналду и Грузия входят в историю Евро. Интриги пятого дня турнира

Криштиану Роналду станет первым игроком в истории, который принял участие в шести чемпионатах Европы. Чего ждать от заключительных матчей первого тура Евро — в материале «РБК Спорт»

Криштиану Роналду (Фото: Carlos Rodrigues / Getty Images)

Турция — Грузия

Время: 19:00 (Матч ТВ)

Место: «БВБ-Штадион» (Дортмунд)

Сборная Грузии является единственным дебютантом турнира. В последнем стыковом матче она обыграла Грецию. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее были грузины — 4:2. При этом с конца первого тайма Грузия играла в меньшинстве.

Из всех участников Евро-2024 Грузия занимает самое низкое место в рейтинге ФИФА, располагаясь на 75-й строчке. Турция занимает 40-е место. Грузии с ноября 2021 года не удавалось победить соперника, который был в рейтинге выше 40-й строчки.

Грузия в группе F (также там играют Португалия и Чехия) считается главным аутсайдером. Вероятность выхода команды Вилли Саньоля в плей-офф в разных прогнозах оценивалась в 37,2–45,3%. По расчетам, которые до начала турнира провел суперкомпьютер Opta, шансы Грузии пройти еще на одну стадию дальше — в четвертьфинал — составляли 8,3%.

Турция без трудностей прошла отборочный турнир, потерпев лишь одно поражение (в других матчах — пять побед и две ничьи). Но в товарищеских встречах перед финальной стадией Евро турки трижды проиграли и один раз сыграли вничью.

Главной звездой сборной Турции является действующий чемпион Италии в составе «Интера» Хакан Чалханоглу. Он сыграет на своем третьем чемпионате Европы подряд. Но все пять матчей, которые Чалханоглу до этого дня провел на Евро, завершились поражением.

Лидером сборной Грузии является Хвича Кварацхелия, который в сезоне 2022/23 вместе с «Наполи» стал победителем Серии А. Прежде он выступал в России (за «Локомотив» и «Рубин»), его дважды признавали лучшим молодым игроком Российской премьер-лиги — в сезонах 2019/20 и 2020/21.

Последний раз Грузия и Турция встречались в товарищеской встрече в 2012 году, тогда турки победили со счетом 3:1.

Согласно прогнозам Opta, Турция победит в этом матче с вероятностью 54,8%, Грузия — 20,4%.

Португалия — Чехия

Время: 22:00 («Матч ТВ»)

Место: «Лейпциг Штадиум» (Лейпциг)

Первый тур группового этапа Евро-2024 завершится встречей чемпиона Евро-2016 Португалии и сборной Чехии. Последний раз команды встречались на групповом этапе Лиги наций в 2022 году: тогда Португалия дважды выиграла с общим счетом 6:0.

В день старта Евро Opta обновил свой прогноз и оценил вероятность того, что Португалия вновь станет чемпионом, в 11,1%. Таким образом, он поставил португальскую команду на четвертое место среди фаворитов.

Сборная Португалии стала единственной командой, которая одержала все десять побед в матчах квалификационного раунда. А счет забитых и пропущенных мячей — 36:2.

Если ничего не случится, Криштиану Роналду сегодня станет первым в истории игроком, который принял участие в шести чемпионатах Европы. Предыдущее достижение принадлежало Икеру Касильясу (пять), но на двух из этих турниров испанец не выходил на поле.

Кроме того, Роналду является рекордсменом по количеству матчей среди игроков на Евро — 25. Он лидирует и по играм в качестве капитана — 16.

В 2012 году именно гол Роналду в четвертьфинале чемпионата Европы выбил чешскую сборную с турнира (1:0).

Чехия в восьмой раз подряд попала в финальную стадию Евро. Кроме того, в четырех из последних шести турниров чешская команда выходила в плей-офф.

В последних шести матчах группового этапа Евро чехи выиграли только один раз, трижды сыграв вничью и два раза проиграв. В 2021 году (из-за пандемии Евро-2020 провели на год позже) они вышли в плей-офф с третьего места.

Стоит отметить, что при новом тренере Иване Гашеке, который возглавил команду после отборочного турнира, Чехия провела четыре товарищеских матча, которые выиграла.

Полузащитник сборной Чехии Михал Садилек (играет за нидерландский «Твенте») не примет участие в чемпионате Европы из-за травмы голени, которую получил в начале июня при падении с велосипеда. Гашек отмечал, что травма Садилека ослабила команду. Полузащитник был одним из семи игроков сборной, которые участвовали в Евро-2020.

Opta считает, что Португалия является явным фаворитом в матче (61,9%), а вероятность победы Чехии составляет 17,1%.