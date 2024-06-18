Сборная Хорватии из-за травмы лишилась экс-игрока ЦСКА на Евро

Выступающий за итальянский «Торино» Никола Влашич не сыграет на чемпионате Европы из-за мышечной травмы

Никола Влашич (Фото: Matthias Koch / IMAGO / Global Look Press)

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич не сыграет на чемпионате Европы из-за травмы. Об этом сообщается на странице Хорватского футбольного союза в соцсети Х.

Футболист «Торино» покинет расположение национальной команды из-за мышечной травмы.

«Никола приложил много усилий, чтобы помочь команде выйти на Евро-2024, и он ее неотъемлемая часть. К сожалению, случилась вторая травма, и я могу только поблагодарить его за все, что он здесь сделал», — сказал главный тренер сборной Хорватии Златко Далич.

«Мне очень жаль, что новая травма помешает мне помочь команде. Я сделал все возможное, чтобы быть готовым, и хочу поблагодарить главного тренера и тренерский штаб за предоставленную возможность. Я верю в эту команду, и я уверен, что она добьется успеха», — заявил Влашич, бывший полузащитник московского ЦСКА.

Влашич из-за травмы пропустил концовку сезона в Италии, потом восстановился, но снова получил повреждение. Первую игру на Евро-2024 против Испании (0:3) он пропустил.

Во втором туре хорваты 19 июня сыграют с командой Албании.