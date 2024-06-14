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Евро-2024 ,  
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Каковы шансы сборных Украины и Грузии выйти в плей-офф Евро-2024

Сюжет
Евро-2024
Cуперкомпьютеры статистических компаний Opta и Gracenote оценили шансы каждой из сборных выйти в 1/8 финала Евро-2024. Новичок турнира, Грузия, согласно прогнозам, не попадет в плей-офф, Украина же должна туда проходить
Игроки сборной Грузии
Игроки сборной Грузии (Фото: Filip Filipovic / Getty Images)

Cуперкомпьютер статистической компании Opta оценил вероятности каждой из сборных выйти в плей-офф в предстоящем чемпионате Европы по футболу.

Турнир стартует 14 июня в Мюнхене матчем сборных Германии и Шотландии.

Единственный новичок чемпионатов Европы, сборная Грузии, выступит в группе F с командами Португалии, Турции и Чехии. Opta оценила шансы грузин выйти в 1/8 финала в 37,2%. Меньше только у Албании (33,4%), у которой в группе Испания, Италия и Хорватия.

Сборная Украины на Евро-2024 сыграет с командами Бельгии, Румынии и Словакии. Opta оценила шансы украинцев на выход в плей-офф в 69,4%.

Статистическая компания Gracenote (Nielsen) также сделала свой прогноз на то, какие сборные выйдут в плей-офф. Тут шансы Грузии оценили получше (45,3%), что выше Румынии (43,5%), Польши (41,9%) и Албании (22,8%).

Сборной Украины Gracenote дала 75,7%, больше всего получила Бельгия (92,8%).

Фото: Gracenote
Фото: Gracenote

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Футбол Евро-2024 сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу

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