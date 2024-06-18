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Евро-2024 ,  
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Семин отреагировал на слова Кварацхелии о «сложной жизни» в России

Семин о словах Кварацхелии о жизни в России: у «Локомотива» прекрасные условия
Сюжет
Евро-2024
Бывший главный тренер московского «Локомотива» с юмором отнесся к словам лидера сборной Грузии об отсутствии света на тренировочной базе по ночам
Юрий Семин
Юрий Семин (Фото: Global Look Press)

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «Спорт-Экспрессу» слова его бывшего подопечного Хвичи Кварацхелии о жизни в России в период выступления за «Локомотив». Полузащитник сборной Грузии написал в колонке Players Tribune, что жил на базе московского клуба в глухом лесу, где по ночам выключали свет, поэтому приходилось тренироваться в темноте.

«Он так много тренировался, что приходилось выключать свет! А вообще-то у «Локомотива» прекрасные условия. Поэтому Хвича добился больших результатов», — сказал Семин.

Ранее Кварацхелия в своем блоге на Players Tribune поделился воспоминаниями о своих первых месяцах жизни в Москве после перехода в «Локомотив». По словам футболиста, он испытывал тяжелую психологическую нагрузку из-за тоски по дому и отсутствию друзей. Приходилось постоянно жить на тренировочной базе, где на ночь оставались только охранники. Кварацхелия справлялся со стрессом при помощи постоянных тренировок, в том числе в темное время суток, когда на базе, по его словам, выключали свет.

Лидер сборной Грузии Кварацхелия рассказал о «сложной жизни» в России
Спорт
Фото:IMAGO / www.imagephotoagency.it / Global Look Press

Полузащитник отметил, что тогда в его жизни большую роль сыграл соотечественник Соломон Кверквелия, тоже игравший в «Локомотиве», — помогал наладить общение с другими одноклубниками и даже иногда защищал. Плюс ко всему Кварацхелия выразил благодарность Юрию Семину, который помог ему вырасти как в физическом, так и в личностном плане.

Сборная Грузии по футболу впервые в своей истории попала в финальную часть крупного международного турнира. Во вторник, 18 июня, ей предстоит сыграть с Турцией, матч в Дортмунде начнется в 19:00. Команда, возглавляемая французом Вилли Саньолем, входит в пятерку команд с самыми недорогими составами: Transfermarkt оценивает суммарную стоимость игроков сборной в €161,05 млн. При этом половина указанной суммы приходится на Кварацхелию — оценочная стоимость вингера итальянского «Наполи» составляет €80 млн.

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Теги
Ярослав Гронский Ярослав Гронский
Евро-2024 Хвича Кварацхелия сборная Грузии по футболу Юрий Семин ФК Локомотив Москва

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