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Евро-2024 ,  
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Сборная Грузии проиграла дебютный матч на Евро

Сборная Грузии проиграла команде Турции в дебютном матче на Евро
Сюжет
Евро-2024
Встреча против команды Турции завершилась со счетом 1:3
Игроки сборной Турции
Игроки сборной Турции (Фото: Kevin C. Cox / Getty Images)

Сборная Турции обыграла команду Грузии со счетом 3:1 в матче первого тура группового этапа Евро-2024. Встреча состоялась в Дортмунде.

Турки вышли вперед на 25-й минуте после гола Мерта Мюлдюра, который отличился красивым ударом с лета с линии штрафной в ближнюю девятку.

На 32-й минуте сборная Грузии сравняла счет — отличился Жорж Микаутадзе.

Второй гол у сборной Турции на 65-й минуте забил 19-летний полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер, который исполнил великолепный обводящий удар в дальнюю девятку из-за штрафной.

Третий гол турки забили усилиями Керема Актюркоглу в концовке (90+7).

Гюлер стал первым игроком до 20 лет со времен Криштиану Роналду в 2004 году, кому удалось забить гол на Евро. В списке самых молодых авторов голов он на пятом месте. Рекорд у швейцарца Йохана Фонлантена (18 лет и 141 день; 2004 год).

Также Гюлер стал самым молодым игроком в истории, забившим в дебютном матче на Евро (19 лет и 114 дней). Он превзошел рекорд Роналду, который отличился в возрасте 19 лет и 128 дней в 2004 году в игре с Грецией.

«РБК Спорт» вел онлайн-трансляцию этой встречи.

Поражение Грузии в дебютном матче. Что происходит на Евро
Спорт
Фото:Kevin C. Cox / Getty Images

Сборная Грузии впервые в своей истории провела матч в финальной стадии Евро или чемпионата мира.

Перед игрой болельщики сборных Грузии и Турции подрались на трибунах. В драке на стадионе в Дортмунде приняли участие по несколько десятков человек с обеих сторон, вскоре их разняли полицейские.

Сборная Грузии проиграла дебютный матч на Евро
Video

В группе F также выступают сборные Португалии и Чехии. Они сыграют позднее 18 июня.

Следующие встречи команды проведут 22 июня: грузины встретятся с чехами в Гамбурге, а турки — с португальцами в Дортмунде.

В 1/8 финала Евро выйдут команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Евро-2024 сборная Грузии по футболу сборная Турции по футболу

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