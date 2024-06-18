Сборная Грузии проиграла дебютный матч на Евро
Сборная Турции обыграла команду Грузии со счетом 3:1 в матче первого тура группового этапа Евро-2024. Встреча состоялась в Дортмунде.
Турки вышли вперед на 25-й минуте после гола Мерта Мюлдюра, который отличился красивым ударом с лета с линии штрафной в ближнюю девятку.
На 32-й минуте сборная Грузии сравняла счет — отличился Жорж Микаутадзе.
Второй гол у сборной Турции на 65-й минуте забил 19-летний полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер, который исполнил великолепный обводящий удар в дальнюю девятку из-за штрафной.
Третий гол турки забили усилиями Керема Актюркоглу в концовке (90+7).
Гюлер стал первым игроком до 20 лет со времен Криштиану Роналду в 2004 году, кому удалось забить гол на Евро. В списке самых молодых авторов голов он на пятом месте. Рекорд у швейцарца Йохана Фонлантена (18 лет и 141 день; 2004 год).
Также Гюлер стал самым молодым игроком в истории, забившим в дебютном матче на Евро (19 лет и 114 дней). Он превзошел рекорд Роналду, который отличился в возрасте 19 лет и 128 дней в 2004 году в игре с Грецией.
«РБК Спорт» вел онлайн-трансляцию этой встречи.
Сборная Грузии впервые в своей истории провела матч в финальной стадии Евро или чемпионата мира.
Перед игрой болельщики сборных Грузии и Турции подрались на трибунах. В драке на стадионе в Дортмунде приняли участие по несколько десятков человек с обеих сторон, вскоре их разняли полицейские.
В группе F также выступают сборные Португалии и Чехии. Они сыграют позднее 18 июня.
Следующие встречи команды проведут 22 июня: грузины встретятся с чехами в Гамбурге, а турки — с португальцами в Дортмунде.
В 1/8 финала Евро выйдут команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места.
Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак
Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей
Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам
Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта
Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде