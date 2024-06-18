Роналду обратился к болельщикам перед первым матчем Португалии на Евро

Сборная Португалии проведет свой первый матч на Евро-2024 против Чехии. Роналду попросил фанатов поддержать команду, чтобы вместе бороться за еще один трофей

Фото: Global Look Press

Португальский нападающий Криштиану Роналду обратился к болельщикам в преддверии первого матча национальной сборной на Евро-2024, в котором его команда сыграет с Чехией. Футболист попросил фанатов объединиться и поддержать Португалию, чтобы вместе бороться за очередной трофей.

«Португальцы, сегодня начинается новая глава нашей истории. Я с любовью вспоминаю свой первый день в составе сборной — это был путь, полный испытаний и побед. Теперь мне выпала честь снова быть вместе с командой чемпионов, преисполненной талантами и решимостью. Благодаря общей силе и поддержке мы воплощаем мечты в реальность. Давайте вместе сражаться за еще один трофей. Когда мы едины, мы непобедимы. Вперед, Португалия!» — написал Роналду у себя в соцсетях.

Перед стартом Евро-2024 Криштиану Роналду побил мировой рекорд на количеству матчей на высшем уровне. Товарищеская встреча в составе сборной Португалии стала для него 1226-й во взрослом футболе. Нападающий превзошел достижение бразильского вратаря Рожерио Сени (1225), который известен по выступлению за сборную Португалии и «Сан-Паулу». Португалец провел 1019 матчей на клубном уровне и 207 за сборную.

Роналду является чемпионом Европы, победителем Лиги наций, пятикратным победителем Лиги чемпионов и других турниров. С декабря 2022 года выступает за саудовский «Аль-Наср», куда он перешел из «Манчестер Юнайтед» после расторжения контракта по обоюдному согласию сторон.