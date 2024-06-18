Лидеру сборной Франции Мбаппе сломали нос на Евро-2024
Капитану сборной Франции Килиану Мбаппе сломали нос во время матча против команды Австрии на Евро-2024. Об этом заявил главный тренер французов Дидье Дешам, слова которого приводит пресс-служба национальной федерации.
«Судя по всему, у Килиана сломан нос, это обратная сторона этого вечера. Нас это очень раздражает», — сказал он.
Издание L'équipe, со ссылкой на Французскую федерацию футбола сообщило, что Мбаппе сразу отвезли в больницу после игры, где выявили перелом носа. Журнал уточнил, что в ближайшие дни он будет проходить лечение, без немедленной операции. Для него будет изготовлена защитная маска, чтобы продолжить выступление на турнире.
Газета Le Figaro пишет, что Мбаппе не сыграет в оставшихся двух матчах группового раунда чемпионата Европы.
Накануне Сборная Франции победила команду Австрии со счетом 1:0 в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии. Инцидент с Мбаппе произошел в конце матча, когда форвард влетел лицом в плечо защитника соперника и сломал нос. Форварда заменили на 90-й минуте.
Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак
Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей
Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам
Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта
Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде