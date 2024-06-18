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Евро-2024 ,  
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Лидеру сборной Франции Мбаппе сломали нос на Евро-2024

Капитану сборной Франции Мбаппе сломали нос и увезли на скорой на Евро-2024
Сюжет
Евро-2024
Инцидент произошел в конце матча. При столкновении с соперником форвард в кровь разбил нос, после чего был заменен
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: IMAGO/Jan Huebner / Global look press)

Капитану сборной Франции Килиану Мбаппе сломали нос во время матча против команды Австрии на Евро-2024. Об этом заявил главный тренер французов Дидье Дешам, слова которого приводит пресс-служба национальной федерации.

«Судя по всему, у Килиана сломан нос, это обратная сторона этого вечера. Нас это очень раздражает», — сказал он.

Издание L'équipe, со ссылкой на Французскую федерацию футбола сообщило, что Мбаппе сразу отвезли в больницу после игры, где выявили перелом носа. Журнал уточнил, что в ближайшие дни он будет проходить лечение, без немедленной операции. Для него будет изготовлена защитная маска, чтобы продолжить выступление на турнире.

Газета Le Figaro пишет, что Мбаппе не сыграет в оставшихся двух матчах группового раунда чемпионата Европы.

Накануне Сборная Франции победила команду Австрии со счетом 1:0 в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии. Инцидент с Мбаппе произошел в конце матча, когда форвард влетел лицом в плечо защитника соперника и сломал нос. Форварда заменили на 90-й минуте.

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Евро-2024 сборная Франции по футболу Килиан Мбаппе

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