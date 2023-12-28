«Голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой и ее последствия для шоу-бизнеса
С чего все началось
В ночь на 21 декабря в московской клубе «Мутабор» прошла «Почти голая вечеринка». Мероприятие организовала видеоблогер и телеведущая Анастасия Ивлеева. Среди гостей были журналистка Ксения Собчак, певица Лолита Милявская, Филипп Киркоров, рэпер Джиган с супругой Оксаной Самойловой и другие. На сцене выступила певица Анна Asti.
Фотографии с вечеринки распространились в соцсетях. На этих снимках гости были в полупрозрачных нарядах, а один из посетителей мероприятия — рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) — пришел только в надетом на гениталии носке.
После широкого распространения фотографий с вечеринки ряд депутатов и общественных движений попросили прокуратуру проверить мероприятие на наличие пропаганды ЛГБТ. Среди пожаловавшихся — движение «Сорок сороков», а также «Зов народа».
На второй день вечеринки, когда она проводилась уже для всех желающих, в клуб «Мутабор» с проверкой пришли силовики. Позже Роскомнадзор нашел на фотографиях и видео с вечеринки признаки пропаганды ЛГБТ.
Извинения звезд
После вечеринки посетивших ее артистов начали «отменять»: отменяются концерты, переформатируются телевизионные эфиры, Ивлееву проверяет налоговая. На этом фоне ряд артистов и организатор вечеринки выпустили видеообращения с извинениями.
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- Ивлеева изначально не согласилась с критикой вечеринки, но позже изменила мнение и опубликовала два видеообращения. В первом от 24 декабря она извинилась «перед обществом и гостями». Ивлеева пояснила, что вечеринка была частью презентации невышедших фотосъемок, сделанных для журнала Playboy. Она была главредом этого журнала, в 2022 году он ушел из России. Ивлеева обещала передать вырученные деньги на благотворительность.
- Во втором, от 27 декабря, Ивлеева извинилась перед артистами, отметив, что ей «больно осознавать, что все попали под общую гребенку». Она заявила, что осознает, что «в такое непростое время» в глазах поклонников выглядит как человек, «который потерял связь с реальностью», и попросила у россиян «второй шанс».
- Киркоров заявил, что знал о самом мероприятии, но не знал «о характере событий», которые будут на нем происходить, и быстро ушел оттуда, пробыв там «пять минут». Он отметил, что осознает «совершенную ошибку». «В нынешнее трудное время, время героическое не может и не должен <...> народный артист так безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятиях», заявил певец. Киркоров отметил, что он артист и патриот «только своей страны» и что никогда не пытался «усидеть на двух стульях», не уезжал из России. «Меньше всего я бы хотел, чтобы подобное событие, оплошность с моей стороны стали причиной ограничения моего творчества в России», — заявил артист.
- Извинения также опубликовала Собчак, которая изначально отмечала, что хоть вечеринка могла кому-то не понравиться, но «куда и когда взрослым людям ходить с голой жопой — это их личное дело». Журналистка извинилась перед теми, кого мог задеть ее внешний вид, и заявила, что «любит свою страну» и не хочет «вызывать ощущение ненависти и злости из-за такой глупой случайности». По ее словам, мероприятие не планировалось как открытое и публикации с него были неуместными. «Отмену» артистов она назвала «глупостями», призвав не делать из «идиотских фотографий высказывания».
- Комментарий по поводу вечеринки также опубликовал певец Дима Билан. Все, что начало происходить с его именем после вечеринки, — это «дезинформация и даже клевета», заявил он. Певец пояснил, что посещение мероприятий — это часть его работы и что он знал о дресс-коде, но «знать заранее, что наденет» другой, «просто не мог». Сам он пришел туда в водолазке, плаще и брюках, и когда вошел на мероприятие — понял, где находится: приглашение он получил на арт-выставку и даже «подумать не мог, что там может происходить». Поэтому он не опубликовал в своих соцсетях ни фотографий, ни видео с этого мероприятия и покинул его через несколько минут, добавил артист.
Последствия вечеринки для звезд
- Певица Лолита Милявская заявила РБК, что ее «вырезают из телевизионного эфира» и требуют отменить ее концерты.
- Телеканалы обсуждают возможность убрать из «голубых огоньков» и других участников вечеринки, сообщили РБК два источника, знакомых с ситуацией. Один из них отметил, что, скорее всего, артисты, записавшие видео с извинениями, останутся на фоновых кадрах в передачах, но их выступления на сцене действительно под вопросом.
- Сайт Киркорова заблокирован. ТНТ убрал певца с постера новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все». Гендиректор телеканала Тина Канделаки сообщила, что канал переснимает несколько сцен в фильме, чтобы сделать его «интереснее, острее, провокативнее».
- Новогоднее выступление певицы Анны Асти (настоящее имя — Анна Дзюба) в московском клубе Gipsy отменили.
- МТС исключил Ивлееву из амбассадоров, рекламу оператора с ее участием сняли с эфира. Baza сообщила, что от сотрудничества с ней отказался Тинькофф Банк, в компании назвали это «спекуляцией».
- В отношении Ивлеевой прошли налоговые проверки, сообщил источник РБК. По его словам, следствие считает, что юридические лица, аффилированные с блогером, предположительно, могли использовать схему дробления бизнеса для ухода от налогообложения: по версии налоговых органов, с 2020 по 2022 год неуплаченный налог превысил 130 млн руб.
- Клуб Mutabor, в котором прошла вечеринка, опечатали на месяц. После проверки полиции и Роспотребнадзора выяснилось, что часть алкогольной продукции продавалась там без лицензии. Клуб перенес новогоднее мероприятие.
- Рэпера Vacio оштрафовали на 200 тыс. руб. и арестовали на 15 суток по статьям о мелком хулиганстве и пропаганде ЛГБТ. Он заявил, что хотел «удивить» участников вечеринки, скопировав образ солиста Red Hot Chili Peppers. Рэпер извинился и добавил, что «никак не поддерживает ЛГБТ и не хотел никакой злой пропаганды».
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