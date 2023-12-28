«Голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой и ее последствия для шоу-бизнеса

Вечеринка с дресс-кодом almost naked вызвала скандал и стала поводом для судебного иска. Артисты сталкиваются с «отменой» и записывают видео с извинениями, к Ивлеевой пришла налоговая. Последствия мероприятия — в материале РБК

Анастасия Ивлеева (Фото: Андрей Любимов / РБК)

С чего все началось

В ночь на 21 декабря в московской клубе «Мутабор» прошла «Почти голая вечеринка». Мероприятие организовала видеоблогер и телеведущая Анастасия Ивлеева. Среди гостей были журналистка Ксения Собчак, певица Лолита Милявская, Филипп Киркоров, рэпер Джиган с супругой Оксаной Самойловой и другие. На сцене выступила певица Анна Asti.

Фотографии с вечеринки распространились в соцсетях. На этих снимках гости были в полупрозрачных нарядах, а один из посетителей мероприятия — рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) — пришел только в надетом на гениталии носке.

После широкого распространения фотографий с вечеринки ряд депутатов и общественных движений попросили прокуратуру проверить мероприятие на наличие пропаганды ЛГБТ. Среди пожаловавшихся — движение «Сорок сороков», а также «Зов народа».

На второй день вечеринки, когда она проводилась уже для всех желающих, в клуб «Мутабор» с проверкой пришли силовики. Позже Роскомнадзор нашел на фотографиях и видео с вечеринки признаки пропаганды ЛГБТ.

Извинения звезд

После вечеринки посетивших ее артистов начали «отменять»: отменяются концерты, переформатируются телевизионные эфиры, Ивлееву проверяет налоговая. На этом фоне ряд артистов и организатор вечеринки выпустили видеообращения с извинениями.

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Ивлеева изначально не согласилась с критикой вечеринки, но позже изменила мнение и опубликовала два видеообращения. В первом от 24 декабря она извинилась «перед обществом и гостями». Ивлеева пояснила, что вечеринка была частью презентации невышедших фотосъемок, сделанных для журнала Playboy. Она была главредом этого журнала, в 2022 году он ушел из России. Ивлеева обещала передать вырученные деньги на благотворительность.

Во втором, от 27 декабря, Ивлеева извинилась перед артистами, отметив, что ей «больно осознавать, что все попали под общую гребенку». Она заявила, что осознает, что «в такое непростое время» в глазах поклонников выглядит как человек, «который потерял связь с реальностью», и попросила у россиян «второй шанс».

Киркоров заявил, что знал о самом мероприятии, но не знал «о характере событий», которые будут на нем происходить, и быстро ушел оттуда, пробыв там «пять минут». Он отметил, что осознает «совершенную ошибку». «В нынешнее трудное время, время героическое не может и не должен <...> народный артист так безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятиях», заявил певец. Киркоров отметил, что он артист и патриот «только своей страны» и что никогда не пытался «усидеть на двух стульях», не уезжал из России. «Меньше всего я бы хотел, чтобы подобное событие, оплошность с моей стороны стали причиной ограничения моего творчества в России», — заявил артист.

Извинения также опубликовала Собчак, которая изначально отмечала, что хоть вечеринка могла кому-то не понравиться, но «куда и когда взрослым людям ходить с голой жопой — это их личное дело». Журналистка извинилась перед теми, кого мог задеть ее внешний вид, и заявила, что «любит свою страну» и не хочет «вызывать ощущение ненависти и злости из-за такой глупой случайности». По ее словам, мероприятие не планировалось как открытое и публикации с него были неуместными. «Отмену» артистов она назвала «глупостями», призвав не делать из «идиотских фотографий высказывания».

Комментарий по поводу вечеринки также опубликовал певец Дима Билан. Все, что начало происходить с его именем после вечеринки, — это «дезинформация и даже клевета», заявил он. Певец пояснил, что посещение мероприятий — это часть его работы и что он знал о дресс-коде, но «знать заранее, что наденет» другой, «просто не мог». Сам он пришел туда в водолазке, плаще и брюках, и когда вошел на мероприятие — понял, где находится: приглашение он получил на арт-выставку и даже «подумать не мог, что там может происходить». Поэтому он не опубликовал в своих соцсетях ни фотографий, ни видео с этого мероприятия и покинул его через несколько минут, добавил артист.

Последствия вечеринки для звезд