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Ивлеева извинилась за «голую вечеринку»

Ивлеева извинилась за вечеринку и обещала передать деньги на благотворительность
Ивлеева сообщила, что вечеринка прошла в рамках презентации фотосъемок для Playboy, гостям разослали рекомендации по дресс-коду, которые они сами интерпретировали. Она пообещала направить вырученные деньги на благотворительность

Ивлеева извинилась за «голую вечеринку»
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Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева опубликовала извинения за вечеринку Almost Naked («почти голый»), прошедшую в московском клубе «Мутабор». Она пояснила, что это была часть презентации невышедших фотосъемок, сделанных для журнала Playboy, который в 2022 году ушел из России.

По ее словам, в вечеринке во второй день презентации участвовали 1,5 тыс. человек, которым были разосланы рекомендации по дресс-коду, которые они интерпретировали сами. Арестованного на 15 суток рэпера Vacio (Николая Васильева), пришедшего на мероприятие в одном носке, она охарактеризовала как «молодого музыканта, импульсивного как в своем творчестве, так и в поступках», который как «горячая голова не всегда отдает им отчет». По ее словам, он был предупрежден, что пройти в таком даже на закрытое мероприятие недопустимо, но музыкант решил взять такую ответственность на себя.

Роскомнадзор нашел «пропаганду ЛГБТ» на «голой вечеринке» Ивлеевой
Общество
Анастасия Ивлеева

Ивлеева сказала, что было неуместным снимать видео с этой вечеринки.

«Я за это приношу извинения перед всеми — перед обществом и перед своими гостями, которые невольно стали участниками всего происходящего в СМИ. Я целиком и полностью осознаю свою ответственность за произошедшее», — сказала блогер, пообещав передать деньги, вырученные от продажи билетов, благотворительным организациям.

«Я живу, работаю и строю бизнес в России и имею право на создание и реализацию творчества. И да, порой несу риски, если что-то пойдет не так и я не буду понята зрителем. Но я точно уверена в том, что, создавая какой-либо контент в интернете или в жизни, я не хочу никого оскорбить», — заключила Ивлеева.

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Среди гостей мероприятия были в том числе Ксения Собчак, Алена Водонаева, Филипп Киркоров, Дима Билан, рэпер Джиган с супругой Оксаной Самойловой. Фото и видео с вечеринки вызвали большой резонанс, на некоторых из них Роскомнадзор усмотрел признаки «пропаганды ЛГБТ». Ряд депутатов, активистов и общественных организаций обратились в прокуратуру, Следственный комитет и МВД для организации проверок. Рэпера Vacio оштрафовали на 200 тыс. руб. и арестовали на 15 суток по ч. 2 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и ч. 3 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола). Сам Васильев заявил, что не поддерживает ЛГБТ, осуждает сторонников движения и «не хотел вызвать никакой пропаганды».

В ноябре Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ», запретив его деятельность в стране. Оспорить его было невозможно, поскольку у движения нет юрлица. С декабря 2022 года в России действует запрет на пропаганду ЛГБТ, за его нарушение грозит до 5 млн руб. штрафа.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Анастасия Ивлеева вечеринка блогеры
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