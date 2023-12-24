Ивлеева извинилась за «голую вечеринку»

Ивлеева сообщила, что вечеринка прошла в рамках презентации фотосъемок для Playboy, гостям разослали рекомендации по дресс-коду, которые они сами интерпретировали. Она пообещала направить вырученные деньги на благотворительность

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Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева опубликовала извинения за вечеринку Almost Naked («почти голый»), прошедшую в московском клубе «Мутабор». Она пояснила, что это была часть презентации невышедших фотосъемок, сделанных для журнала Playboy, который в 2022 году ушел из России.

По ее словам, в вечеринке во второй день презентации участвовали 1,5 тыс. человек, которым были разосланы рекомендации по дресс-коду, которые они интерпретировали сами. Арестованного на 15 суток рэпера Vacio (Николая Васильева), пришедшего на мероприятие в одном носке, она охарактеризовала как «молодого музыканта, импульсивного как в своем творчестве, так и в поступках», который как «горячая голова не всегда отдает им отчет». По ее словам, он был предупрежден, что пройти в таком даже на закрытое мероприятие недопустимо, но музыкант решил взять такую ответственность на себя.

Ивлеева сказала, что было неуместным снимать видео с этой вечеринки.

«Я за это приношу извинения перед всеми — перед обществом и перед своими гостями, которые невольно стали участниками всего происходящего в СМИ. Я целиком и полностью осознаю свою ответственность за произошедшее», — сказала блогер, пообещав передать деньги, вырученные от продажи билетов, благотворительным организациям.

«Я живу, работаю и строю бизнес в России и имею право на создание и реализацию творчества. И да, порой несу риски, если что-то пойдет не так и я не буду понята зрителем. Но я точно уверена в том, что, создавая какой-либо контент в интернете или в жизни, я не хочу никого оскорбить», — заключила Ивлеева.

Среди гостей мероприятия были в том числе Ксения Собчак, Алена Водонаева, Филипп Киркоров, Дима Билан, рэпер Джиган с супругой Оксаной Самойловой. Фото и видео с вечеринки вызвали большой резонанс, на некоторых из них Роскомнадзор усмотрел признаки «пропаганды ЛГБТ». Ряд депутатов, активистов и общественных организаций обратились в прокуратуру, Следственный комитет и МВД для организации проверок. Рэпера Vacio оштрафовали на 200 тыс. руб. и арестовали на 15 суток по ч. 2 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и ч. 3 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола). Сам Васильев заявил, что не поддерживает ЛГБТ, осуждает сторонников движения и «не хотел вызвать никакой пропаганды».