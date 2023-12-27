Официальный сайт Киркорова заблокировали

Пресс-секретарь Киркорова заявила, что техподдержка занимается проблемой с сайтом. Певец в декабре посетил «голую вечеринку» Ивлеевой, которая вызвала широкий резонанс, после чего принес извинения

Фото: РБК

Официальный сайт певца, народного артиста России Филиппа Киркорова (kirkorov.ru) заблокирован. При попытке открыть его появляется соответствующее сообщение и указание на «ошибку 4030» (Error 4030. Website is blocked).

На странице отмечается, что сайт обслуживает компания «Спринтхост». Согласно данным сервиса проверки ограничений доступа, сайт Киркорова не блокируется Роскомнадзором. Пресс-секретарь певца Екатерина Успенская в разговоре с РБК сказала, что в настоящее время нет никаких деталей касательно сайта певца. Агентству «РИА Новости» она заявила, что проблемой занимается техподдержка.

В декабре Киркоров принял участие в «голой вечеринке» Насти Ивлеевой в московском клубе Mutabor. Фото и видео с мероприятия вызвали большой резонанс, на некоторых из них Роскомнадзор нашел признаки «пропаганды ЛГБТ». Киркоров позднее извинился за участие в мероприятии.

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Через несколько дней после вечеринки Ивлеевой Киркоров записал видео, в котором заявил, что получил приглашение на мероприятие, не знал о его характере и зашел туда «на пять минут». По его словам, в жизни каждого человека бывают моменты, «когда зашел не в ту дверь».

«Я осознаю совершенную мной ошибку. <...> Меньше всего я бы хотел, чтобы подобное событие, оплошность с моей стороны стали причиной ограничения моего творчества в России», — отметил артист.

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На фоне участия певца в вечеринке Ивлеевой телеканал ТНТ убрал его из постера новогодней комедии «Иван Васильевич меняет всё», заменив Павлом Волей. В то же время спевшей на вечеринке Анне Асти на обновленном постере надели очки, закрывающие лицо. В московском клубе Gipsy отменили выступление певицы, вместо нее 31 декабря там выступит исполнитель Jony.