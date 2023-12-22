Рэпера Vacio арестовали на 15 суток после «голой» вечеринки Ивлеевой

Рэпера арестовали за мелкое хулиганство и оштрафовали на 200 тыс. руб. за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. В ночь с 20 на 21 декабря он посетил «Почти голую вечеринку» Ивлеевой и попал на видео в телеграм-каналах

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Лефортовский районный суд Москвы оштрафовал на 200 тыс. руб. и арестовал на 15 суток рэпера Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который участвовал в «голой» вечеринке в столичном клубе «Мутабор». Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

Рэпера признали виновным по ч. 2 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и ч. 3 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола). По первой статье суд назначил ему административный арест, а по второй — штраф.

Суд пришел к выводу, что Васильев нарушал общественный порядок, использовал нецензурные выражения и распространял в Telegram публикации, направленные на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ (Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность в России), педофилии и смены пола среди лиц любого возраста. Нарушение запрета на ЛГБТ-пропаганду предусматривает штрафы до 400 тыс. руб. для физлиц, а также до 5 млн руб. для юридических лиц.

В ночь с 20 на 21 декабря в московском клубе «Мутабор» прошла «Почти голая вечеринка», организованная блогером Анастасией Ивлеевой. Среди гостей были знаменитости, в том числе журналистка Ксения Собчак, музыканты Лолита, Филипп Киркоров, Джиган с супругой Оксаной Самойловой. На сцене выступала певица Анна Асти. Телеграм-каналы публиковали фото с гостями, в том числе Vacio, на которых те были практически обнаженными. Mash и Baza пишут, что рэпер надел только носок на пенис.

«Осторожно, новости», Shot и Baza писали, что после мероприятия с проверкой в клуб пришли силовики. Вечеринку раскритиковали активисты, депутаты и общественные организации, некоторые обратились в прокуратуру, Следственный комитет и МВД для организации проверок.

Ивлеева после критики заявила, что мероприятие «того стоило». «Я обожаю, что почти на каждой моей вечеринке пишут комментарии, что «это разврат, ниже некуда, что они творят, это какая-то бесовщина, сатанина». Хотя просто люди пришли красивые в красивых нарядах, в полуобнаженных», — сказала блогер в голосовом сообщении, которое появилось в ее телеграм-канале. Позднее оно исчезло.

На критику вечеринки ответила и Собчак. По мнению журналистки, «куда и когда взрослым людям ходить с голой жопой — это их личное дело», а мир «несправедлив», и бывает так, что «где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское».