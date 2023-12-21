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Силовики пришли в московский клуб после «Почти голой вечеринки» Ивлеевой

В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла «Почти голая вечеринка» Ивлеевой с участием обнаженных звезд. Депутаты и общественники раскритиковали мероприятие и обратились к правоохранителям. Силовики пришли в клуб с проверкой
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Анастасия Ивлеева (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

В клуб «Мутабор» в Москве, где в ночь с 20 на 21 декабря состоялась организованная блогером Анастасией Ивлеевой «Почти голая вечеринка» с участием российских звезд, пришли силовики, сообщают «Осторожно, новости», SHOT и Baza.

Среди гостей были журналистка Ксения Собчак, музыканты Лолита, Филипп Киркоров, Джиган с супругой Оксаной Самойловой. На сцене выступала певица Анна Asti.

SHOT сообщает, что в клубе на вечер 21 декабря запланировано продолжение «голой» вечеринки, но уже для всех желающих. «Осторожно, новости» пишут, что билеты на эту ночь стоили от 1,5 тыс. руб., в то время как на прошлую вечеринку Ивлеевой — достигали 1 млн.

В связи с визитом правоохранителей начало мероприятия было отложено, указывает SHOT. Гостей в клуб не пускали. Затем, сообщает канал, участников новой вечеринки стали пропускать в заведение, поскольку силовики собрали нужные материалы и уехали.

Канал «Осторожно, новости» со ссылкой на сотрудников клуба позднее сообщил, что полиции в клубе не было, а начало мероприятия перенесли на час «по техническим причинам».

Ивлеева и Собчак прокомментировали скандальную «Почти голую вечеринку»
Life
На фото: Настя Ивлеева

С критикой мероприятия Ивлеевой выступили активисты, депутаты и общественные организации, некоторые обратились в прокуратуру, Следственный комитет и МВД для инициирования проверок. Среди них — депутат Госдумы Мария Бутина, движение «Зов народа» и др. Бутина обратила внимание, что вечеринка прошла в то время, когда идет военная операция на Украине и «военнослужащие выполняют свой воинский долг на передовой».

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Сама Ивлеева отмечала, что мероприятие «того стоило». «Я обожаю, что почти на каждой моей вечеринке пишут комментарии, что «это разврат, ниже некуда, что они творят, это какая-то бесовщина, сатанина». Хотя просто люди пришли красивые в красивых нарядах, в полуобнаженных», — говорила блогер в голосовом сообщении в своем телеграм-канале. Позднее сообщение исчезло.

Ситуацию комментировала и Собчак. По ее словам, «куда и когда взрослым людям ходить с голой жопой — это их личное дело», а мир «несправедлив» и бывает так, что «где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Анастасия Ивлеева вечеринка МВД
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