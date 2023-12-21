Силовики пришли в московский клуб после «Почти голой вечеринки» Ивлеевой

В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла «Почти голая вечеринка» Ивлеевой с участием обнаженных звезд. Депутаты и общественники раскритиковали мероприятие и обратились к правоохранителям. Силовики пришли в клуб с проверкой

Анастасия Ивлеева (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

В клуб «Мутабор» в Москве, где в ночь с 20 на 21 декабря состоялась организованная блогером Анастасией Ивлеевой «Почти голая вечеринка» с участием российских звезд, пришли силовики, сообщают «Осторожно, новости», SHOT и Baza.

Среди гостей были журналистка Ксения Собчак, музыканты Лолита, Филипп Киркоров, Джиган с супругой Оксаной Самойловой. На сцене выступала певица Анна Asti.

SHOT сообщает, что в клубе на вечер 21 декабря запланировано продолжение «голой» вечеринки, но уже для всех желающих. «Осторожно, новости» пишут, что билеты на эту ночь стоили от 1,5 тыс. руб., в то время как на прошлую вечеринку Ивлеевой — достигали 1 млн.

В связи с визитом правоохранителей начало мероприятия было отложено, указывает SHOT. Гостей в клуб не пускали. Затем, сообщает канал, участников новой вечеринки стали пропускать в заведение, поскольку силовики собрали нужные материалы и уехали.

Канал «Осторожно, новости» со ссылкой на сотрудников клуба позднее сообщил, что полиции в клубе не было, а начало мероприятия перенесли на час «по техническим причинам».

С критикой мероприятия Ивлеевой выступили активисты, депутаты и общественные организации, некоторые обратились в прокуратуру, Следственный комитет и МВД для инициирования проверок. Среди них — депутат Госдумы Мария Бутина, движение «Зов народа» и др. Бутина обратила внимание, что вечеринка прошла в то время, когда идет военная операция на Украине и «военнослужащие выполняют свой воинский долг на передовой».

Сама Ивлеева отмечала, что мероприятие «того стоило». «Я обожаю, что почти на каждой моей вечеринке пишут комментарии, что «это разврат, ниже некуда, что они творят, это какая-то бесовщина, сатанина». Хотя просто люди пришли красивые в красивых нарядах, в полуобнаженных», — говорила блогер в голосовом сообщении в своем телеграм-канале. Позднее сообщение исчезло.

Ситуацию комментировала и Собчак. По ее словам, «куда и когда взрослым людям ходить с голой жопой — это их личное дело», а мир «несправедлив» и бывает так, что «где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское».