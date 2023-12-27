Концерт Анны Асти в клубе Gipsy отменили после «голой вечеринки» Ивлеевой

Анна Асти (в центре) (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Новогоднее выступление певицы Анны Асти (настоящее имя — Анна Дзюба) в московском клубе Gipsy отменили после ее участия в «голой вечеринке» Насти Ивлеевой. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник. Об отмене выступления Асти ранее написал телеграм-канал Mash, по его данным, Gipsy ищет ей замену.

По сведениям «360», деньги за концерт, который должен был состояться 31 декабря, клуб вернет. PR-менеджер Асти отказалась от комментариев, сообщив, что находится в отпуске.

Кроме того, по данным Mash, из-за участия в вечеринке новогоднего концерта лишилась певица Лолита. В ночь с 31 декабря на 1 января у нее было запланировано выступление в гостинице «Метрополь», которое теперь не состоится. 26 декабря в разговоре с РБК Лолита сообщила, что «ее вырезают из телевизионного эфира», добавив, что ничего не может с этим сделать.

Вечеринка Ивлеевой с дресс-кодом Almost Naked («Почти голый») прошла 20 декабря в московском клубе «Мутабор». Фото и видео с участниками мероприятия вызвали значительный общественный резонанс. Один из гостей — рэпер Vacio (Николай Васильев) — пришел в клуб в одном носке. Суд постановил оштрафовать его на 200 тыс. руб. и арестовал на 15 суток за мелкое хулиганство и пропаганду ЛГБТ.

22 декабря появилось видео, в котором Vacio извиняется за свой образ и говорит, что не поддерживает нетрадиционные сексуальные отношения. Позднее свои извинения принесла Ивлеева, которая пообещала передать выручку от продажи билетов на благотворительность. 26 декабря вечеринку прокомментировали Филипп Киркоров, Дима Билан и Ксения Собчак, которые также были среди посетителей. Киркоров и Билан подчеркнули, что не знали о том, что будет происходить на вечеринке, и практически сразу ее покинули, а журналистка назвала «глупостями» отмену артистов и «разговоры об идеологической диверсии».