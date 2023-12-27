 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Концерт Анны Асти в клубе Gipsy отменили после «голой вечеринки» Ивлеевой

Концерт Анны Асти в клубе Gipsy отменили после «голой вечеринки» Насти Ивлеевой
Анна Асти (в центре)
Анна Асти (в центре) (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Новогоднее выступление певицы Анны Асти (настоящее имя — Анна Дзюба) в московском клубе Gipsy отменили после ее участия в «голой вечеринке» Насти Ивлеевой. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник. Об отмене выступления Асти ранее написал телеграм-канал Mash, по его данным, Gipsy ищет ей замену.

По сведениям «360», деньги за концерт, который должен был состояться 31 декабря, клуб вернет. PR-менеджер Асти отказалась от комментариев, сообщив, что находится в отпуске.

Кроме того, по данным Mash, из-за участия в вечеринке новогоднего концерта лишилась певица Лолита. В ночь с 31 декабря на 1 января у нее было запланировано выступление в гостинице «Метрополь», которое теперь не состоится. 26 декабря в разговоре с РБК Лолита сообщила, что «ее вырезают из телевизионного эфира», добавив, что ничего не может с этим сделать.

Билан назвал клеветой обвинения в связи с посещением «голой вечеринки»
Общество

Вечеринка Ивлеевой с дресс-кодом Almost Naked («Почти голый») прошла 20 декабря в московском клубе «Мутабор». Фото и видео с участниками мероприятия вызвали значительный общественный резонанс. Один из гостей — рэпер Vacio (Николай Васильев) — пришел в клуб в одном носке. Суд постановил оштрафовать его на 200 тыс. руб. и арестовал на 15 суток за мелкое хулиганство и пропаганду ЛГБТ.

22 декабря появилось видео, в котором Vacio извиняется за свой образ и говорит, что не поддерживает нетрадиционные сексуальные отношения. Позднее свои извинения принесла Ивлеева, которая пообещала передать выручку от продажи билетов на благотворительность. 26 декабря вечеринку прокомментировали Филипп Киркоров, Дима Билан и Ксения Собчак, которые также были среди посетителей. Киркоров и Билан подчеркнули, что не знали о том, что будет происходить на вечеринке, и практически сразу ее покинули, а журналистка назвала «глупостями» отмену артистов и «разговоры об идеологической диверсии».

Взаимосвязи

Все самое важное о цифровой трансформации бизнеса

Значимость цифровой трансформации

Видео

Цифровая трансформация в торговле

Видео

Цифровая трансформация в строительстве

Видео

Цифровые технологии в жилой недвижимости

Видео

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Москва отмена концертов Настя Ивлеева
Материалы по теме
Стала известна причина налоговых проверок у Ивлеевой
Общество
Песков словами «прошу помиловать» отказался обсуждать вечеринку Ивлеевой
Политика
Ивлеева попросила дать ей второй шанс после «голой вечеринки»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 101,35 (+0,23) Инвестиции, 19:01 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 91,71 (0) Инвестиции, 19:01
Путин позвонил пятикласснику, чью мечту исполнил на «Елке желаний» Общество, 20:02
Силуанов выступил за продление семейной ипотеки Общество, 20:01
Силуанов рассказал о надеждах на приватизацию в 2024 году Экономика, 20:00
Путин поручил правительству заняться увеличением доходов учителей Общество, 19:56
ТНТ убрал Киркорова с постера фильма после вечеринки в «Мутаборе» Общество, 19:52
Ведущий российский ралли-гонщик будет выступать за Болгарию Спорт, 19:43
Минфин Украины не нашел денег на мобилизацию 500 тыс. человек Политика, 19:42
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
ЦИК завершила прием документов от самовыдвиженцев на выборы президента Политика, 19:36
Концерт Анны Асти в клубе Gipsy отменили после «голой вечеринки» Ивлеевой Общество, 19:22
Колбаса, вкус и роботы: как сделать гастрономический шедевр РБК и Черкизово, 19:16
Застройщик ответил на судебный иск капитана «Спартака» из-за трех квартир Спорт, 19:06
Лавров заявил о перспективах совместного с Индией производства вооружений Политика, 19:02
Хинштейн опубликовал видео избиения прокурором офицера Росгвардии Общество, 18:43
Минюст внес в список нежелательных в России проекты Акунина и Красильщика Политика, 18:39