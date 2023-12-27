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Стала известна причина налоговых проверок у Ивлеевой

Ивлееву заподозрили в недоплате налогов на сумму более 130 млн руб.
Связанные с Ивлеевой юрлица заподозрили в использовании схемы дробления бизнеса, рассказал источник РБК. Силовики считают, что с 2020 по 2022 год неуплаченный налог превысил 130 млн. руб.
Анастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева (Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press)

Налоговые органы провели проверки в отношении Анастасии Ивлеевой, сообщил источник РБК. По его словам, юридические лица, аффилированные с блогером, предположительно, использовали в схеме дробления бизнеса для ухода от налогообложения. О том, что Ивлееву подозревают в использовании этой схемы, пишут также телеграм-каналы Mash и SHOT.

Контрольные мероприятия прошли в отношении индивидуального предпринимателя Анастасии Узенюк (настоящая фамилия Ивлеевой), сообщил источник РБК. «Налоговики высянили, что предприниматель отчитывается по упрощенной налоговой системе», — рассказал он.

Собеседник отметил, что в 2020 году была учреждена компания ООО «Ивлеева Продакшн», которая также применяет упрощенную схему налогообложения. По словам источника, с 2020 по 2022 год сумма неуплаченного налога составляет более 130 млн руб.

В использовании схемы дробления бизнеса ранее обвинили другого блогера — Валерию Чекалину (Лерчек), которую вместе с мужем Артемом обвинили по ч. 2 ст. 198 и ч. 5 ст. 33 УК (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица).

По версии следствия, Чекалина в течение двух лет, будучи индивидуальным предпринимателем, использовала упрощенное налогообложение и не переходила на общую систему, хотя ее доход превышал допустимый лимит в 150 млн руб. в год. Она произвела дробление бизнеса и привлекла в качестве пособников супруга и других родственников, считает обвинение.

Налоговые органы заинтересовались Ивлеевой на фоне скандала, вызванного появлением в сети фото и видео с вечеринки Almost Naked («Почти голый») в московском клубе «Мутабор». Мероприятие возмутило ряд депутатов, активистов и общественных организаций, которые обратились в прокуратуру, Следственный комитет и МВД для организации проверок.

Материал дополняется

Теги
Анастасия Ивлеева налоги Федеральная налоговая служба блогеры
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