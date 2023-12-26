Собчак извинилась после участия в «голой вечеринке»
В «голой вечеринке», организованной блогером Настей Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» участвовали «совершенно разные» люди, она изначально не планировалась как публичная, заявила посетившая мероприятие журналистка Ксения Собчак. Она опубликовала видео в своем телеграм-канале.
«Я точно никого не хотела обидеть или оскорбить, если кого-то задел мой внешний вид, я за это извиняюсь. Я люблю свою страну, я журналист, который работает в России, и я хочу, чтобы все знали: я не хочу вызывать вот это ощущение ненависти и злости по отношению ко мне или к другим артистам из-за такой глупой случайности», — сказала Собчак.
Она отметила, что сочла публикации с вечеринки неуместными. «При всей своей любви к провокации и эпатажу я прекрасно знаю: первое, под них надо аккуратно выбирать время — сейчас не оно. Второе, это был не всегда эпатаж, а местами нелепая безвкусица. Другое дело, что это и не планировалось <...> как публичная история или публичное заявление», — объяснила журналистка.
«Отмена артистов, участвовавших там, и разговоры об идеологической диверсии — это глупости. Делать из идиотских фотографий высказывания, превращать участников фигни в преступников — это пошлость на пошлости», — добавила она.
Фото и видео с вечеринки Almost Naked («Почти голый») вызвали большой резонанс, на некоторых из них Роскомнадзор усмотрел признаки «пропаганды ЛГБТ». В конце ноября Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.
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Побывавший на вечеринке рэпер Vacio (Николай Васильев) скопировал образ солиста Red Hot Chili Peppers Энтони Кидиса, надев на пенис носок Balenciaga. Его оштрафовали на 200 тыс. руб. и арестовали на 15 суток по ч. 2 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и ч. 3 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола). Позднее Vacio извинился и пояснил, что хотел «удивить» своим образом и никак не поддерживает ЛГБТ.
Собчак отметила, что решила высказаться после заявлений других артистов, побывавших на вечеринке: Филиппа Киркорова, Димы Билана и организатора мероприятия Насти Ивлеевой. Последняя принесла извинения, пояснив, что ее вечеринка была частью презентации невышедших фотосъемок, сделанных для журнала Playboy, который в 2022 году ушел из России. Блогер пообещала передать деньги, вырученные от продажи билетов, на благотворительность.
Киркоров заявил, что не знал о характере мероприятия и пришел туда «на пять минут», назвав ошибкой и безответственным участие в вечеринке. «В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. <...> Меньше всего я бы хотел, чтобы подобное событие, оплошность с моей стороны стали причиной ограничения моего творчества в России», — сказал артист.
Дима Билан отметил, что также не пробыл на мероприятии долго и был одет в плащ, водолазку и ботинки. «Все, что произошло этим вечером с моим именем, — это дезинформация и даже клевета <...>. Все, в чем меня обвиняют, — это вообще в корне не про меня, и это мероприятие не мое отражение», — добавил певец.
Побывавшая на мероприятии Лолита в разговоре с РБК рассказала о «травле», имея в виду возможные отмены концертов после вечеринки. Она назвала фейком сообщения о том, что зрители сдают билеты на ее концерт в Чехове 20 февраля, поскольку билеты только вышли в продажу. «Угрозы связаны с потерей работы, если мои концерты будут проводить. Но официальных бумаг нет. Это письма в электронном виде. Вот все, что я знаю. Такие письма приходят за подписью общественников, причем они так и подписываются. Иногда приходят в телеграм-каналы управ, например», — сообщила певица.