Собчак извинилась после участия в «голой вечеринке»

Собчак извинилась перед теми, кого задел ее внешний вид на «голой вечеринке»

Собчак принесла извинения за внешний вид на «голой вечеринке», отметив, что мероприятие изначально не планировалось как публичное. Она назвала глупостью «отмену» артистов и превращение участников «фигни» в преступников

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В «голой вечеринке», организованной блогером Настей Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» участвовали «совершенно разные» люди, она изначально не планировалась как публичная, заявила посетившая мероприятие журналистка Ксения Собчак. Она опубликовала видео в своем телеграм-канале.

«Я точно никого не хотела обидеть или оскорбить, если кого-то задел мой внешний вид, я за это извиняюсь. Я люблю свою страну, я журналист, который работает в России, и я хочу, чтобы все знали: я не хочу вызывать вот это ощущение ненависти и злости по отношению ко мне или к другим артистам из-за такой глупой случайности», — сказала Собчак.

Она отметила, что сочла публикации с вечеринки неуместными. «При всей своей любви к провокации и эпатажу я прекрасно знаю: первое, под них надо аккуратно выбирать время — сейчас не оно. Второе, это был не всегда эпатаж, а местами нелепая безвкусица. Другое дело, что это и не планировалось <...> как публичная история или публичное заявление», — объяснила журналистка.

«Отмена артистов, участвовавших там, и разговоры об идеологической диверсии — это глупости. Делать из идиотских фотографий высказывания, превращать участников фигни в преступников — это пошлость на пошлости», — добавила она.

Фото и видео с вечеринки Almost Naked («Почти голый») вызвали большой резонанс, на некоторых из них Роскомнадзор усмотрел признаки «пропаганды ЛГБТ». В конце ноября Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

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Побывавший на вечеринке рэпер Vacio (Николай Васильев) скопировал образ солиста Red Hot Chili Peppers Энтони Кидиса, надев на пенис носок Balenciaga. Его оштрафовали на 200 тыс. руб. и арестовали на 15 суток по ч. 2 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и ч. 3 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола). Позднее Vacio извинился и пояснил, что хотел «удивить» своим образом и никак не поддерживает ЛГБТ.

Собчак отметила, что решила высказаться после заявлений других артистов, побывавших на вечеринке: Филиппа Киркорова, Димы Билана и организатора мероприятия Насти Ивлеевой. Последняя принесла извинения, пояснив, что ее вечеринка была частью презентации невышедших фотосъемок, сделанных для журнала Playboy, который в 2022 году ушел из России. Блогер пообещала передать деньги, вырученные от продажи билетов, на благотворительность.

Киркоров заявил, что не знал о характере мероприятия и пришел туда «на пять минут», назвав ошибкой и безответственным участие в вечеринке. «В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. <...> Меньше всего я бы хотел, чтобы подобное событие, оплошность с моей стороны стали причиной ограничения моего творчества в России», — сказал артист.

Дима Билан отметил, что также не пробыл на мероприятии долго и был одет в плащ, водолазку и ботинки. «Все, что произошло этим вечером с моим именем, — это дезинформация и даже клевета <...>. Все, в чем меня обвиняют, — это вообще в корне не про меня, и это мероприятие не мое отражение», — добавил певец.

Побывавшая на мероприятии Лолита в разговоре с РБК рассказала о «травле», имея в виду возможные отмены концертов после вечеринки. Она назвала фейком сообщения о том, что зрители сдают билеты на ее концерт в Чехове 20 февраля, поскольку билеты только вышли в продажу. «Угрозы связаны с потерей работы, если мои концерты будут проводить. Но официальных бумаг нет. Это письма в электронном виде. Вот все, что я знаю. Такие письма приходят за подписью общественников, причем они так и подписываются. Иногда приходят в телеграм-каналы управ, например», — сообщила певица.