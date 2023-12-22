Рэпер Vacio извинился за участие в «голой» вечеринке Ивлеевой

Рэпер Vacío (настоящее имя — Николай Васильев), который участвовал в вечеринке Almost Naked («Почти голые») в столичном клубе «Мутабор», принес извинения за свои действия. Видеозапись с его заявлением опубликовало «РИА Новости».

Vacío пояснил, что хотел «удивить» участников вечеринки, скопировав образ солиста Red Hot Chili Peppers Энтони Кидиса и надев на пенис носок Balenciaga.

«Хочу сказать, что я никак не поддерживаю ЛГБТ и не хотел никакой злой пропаганды <...>. Приношу извинения за то, что оскорбил чувства других людей в такое столь тяжелое время для нашей страны», — сказал он.

Ранее рэпера арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. Суд также оштрафовал его на 200 тыс. руб. за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Вечеринка Almost Naked («Почти голые») прошла в московском клубе «Мутабор» в ночь с 20 на 21 декабря. Ее посетили Ксения Собчак, Алена Водонаева, Филипп Киркоров, Дима Билан, Джиган с супругой Оксаной Самойловой и другие знаменитости.

Вечеринку раскритиковали активисты, депутаты и общественные организации, некоторые обратились в прокуратуру, Следственный комитет и МВД для организации проверок. Роскомнадзор нашел признаки «пропаганды ЛГБТ» на некоторых фотографиях и видеозаписях с мероприятия и приступил к их удалению и блокировке, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Блогер Настя Ивлеева, организовавшая вечеринку, не согласилась с критикой мероприятия. «Пишут комментарии, что это разврат, ниже некуда, что они творят, это какая-то бесовщина, сатанина. Хотя просто люди пришли красивые в красивых нарядах полуобнаженных», — рассказала она в голосовом сообщении в телеграм-канале (публикация удалена, но доступна в архиве). Блогер отметила, что общественность восхищается полуобнаженными нарядами западных артистов, но когда то же самое сделали российские знаменитости, то получили негативную реакцию.