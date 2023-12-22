 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Рэпер Vacio извинился за участие в «голой» вечеринке Ивлеевой

Рэпер Vacio принес извинения за участие в голой вечеринке Насти Ивлеевой

Рэпер Vacío (настоящее имя — Николай Васильев), который участвовал в вечеринке Almost Naked («Почти голые») в столичном клубе «Мутабор», принес извинения за свои действия. Видеозапись с его заявлением опубликовало «РИА Новости».

Vacío пояснил, что хотел «удивить» участников вечеринки, скопировав образ солиста Red Hot Chili Peppers Энтони Кидиса и надев на пенис носок Balenciaga.

«Хочу сказать, что я никак не поддерживаю ЛГБТ и не хотел никакой злой пропаганды <...>. Приношу извинения за то, что оскорбил чувства других людей в такое столь тяжелое время для нашей страны», — сказал он.

Роскомнадзор нашел признаки «пропаганды ЛГБТ» на голой вечеринке Ивлеевой
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее рэпера арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. Суд также оштрафовал его на 200 тыс. руб. за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Вечеринка Almost Naked («Почти голые») прошла в московском клубе «Мутабор» в ночь с 20 на 21 декабря. Ее посетили Ксения Собчак, Алена Водонаева, Филипп Киркоров, Дима Билан, Джиган с супругой Оксаной Самойловой и другие знаменитости.

Вечеринку раскритиковали активисты, депутаты и общественные организации, некоторые обратились в прокуратуру, Следственный комитет и МВД для организации проверок. Роскомнадзор нашел признаки «пропаганды ЛГБТ» на некоторых фотографиях и видеозаписях с мероприятия и приступил к их удалению и блокировке, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Блогер Настя Ивлеева, организовавшая вечеринку, не согласилась с критикой мероприятия. «Пишут комментарии, что это разврат, ниже некуда, что они творят, это какая-то бесовщина, сатанина. Хотя просто люди пришли красивые в красивых нарядах полуобнаженных», — рассказала она в голосовом сообщении в телеграм-канале (публикация удалена, но доступна в архиве). Блогер отметила, что общественность восхищается полуобнаженными нарядами западных артистов, но когда то же самое сделали российские знаменитости, то получили негативную реакцию.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете «пропаганды» ЛГБТ (Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность в России), педофилии и смены пола среди лиц любого возраста. Нарушение запрета на «ЛГБТ-пропаганду» предусматривает штрафы до 400 тыс. руб. для физлиц, а также до 5 млн руб. для юридических лиц.

Кредит наличными от

Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.

Узнать подробнее

Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут

Узнать подробнее

Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.

Узнать подробнее

ВТБ. Всё получится

Узнать подробнее

.

Узнать подробнее

Рекламодатель: БАНК ВТБ (ПАО), ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000, РЕКЛАМА, 0+

Теги
рэпер извинения вечеринка Анастасия Ивлеева
Материалы по теме
Роскомнадзор нашел признаки «пропаганды ЛГБТ» на голой вечеринке Ивлеевой
Общество
Рэпера Vacio арестовали на 15 суток после «голой» вечеринки Ивлеевой
Общество
Силовики пришли в московский клуб после «Почти голой вечеринки» Ивлеевой
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 101,29 (+0,78) Инвестиции, 17:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 91,94 (+0,23) Инвестиции, 17:05
В Дании сочли, что украинские беженцы после конфликта должны вернуться Политика, 23:46
Девять детей из лагеря в Крыму попали в больницу с кишечной инфекцией Общество, 23:34
В Россию вернули трех детей с Украины Политика, 23:17
Рэпер Vacio извинился за участие в «голой» вечеринке Ивлеевой Общество, 23:08
«Манчестер Сити» впервые выиграл клубный чемпионат мира по футболу Спорт, 22:57
Как искать поставщиков и выгодные цены на маркетплейсах. Исследование РБК и Industrial Market, 22:52
Умер соавтор теории ускоренного расширения в ранней Вселенной Общество, 22:51
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Генсек ООН назвал бессмысленным возвращение к зерновой сделке Политика, 22:20
Германия передала Украине зенитные установки и снаряды Политика, 22:04
Замглавы «Роскосмоса» обвинили в крупном мошенничестве Общество, 21:49
США заблокировали поправку России к резолюции Совбеза ООН по сектору Газа Политика, 21:43
Голдобин повторил рекорд «Спартака» и помог клубу вернуться в лидеры КХЛ Спорт, 21:39
«Аэрофлот» урегулировал спор с лизингодателями еще по 28 самолетам Бизнес, 21:36
Антивоенное граффити Бэнкси украли спустя час после появления Общество, 21:34