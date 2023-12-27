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В Москве опечатали клуб, в котором Ивлеева устроила «голую вечеринку»

В Москве опечатали клуб Mutabor, в котором Ивлеева устроила «голую вечеринку»
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Московский клуб Mutabor, в котором блогер Настя Ивлеева в ночь на 21 декабря устроила «голую вечеринку», опечатали на месяц. Об этом со ссылкой на источники сообщают РЕН ТВ и телеграм-каналы SHOT и «112».

В телеграм-канале клуба сообщается, что из-за «форс-мажора» новогоднее мероприятие было перенесено на февраль с сохранением программы и основного состава артистов.

В клубе не ответили на звонки РБК.

Как отмечает SHOT, соответствующее решение было принято после визита сотрудников полиции и Роспотребнадзора. О визите силовиков в клуб также сообщал телеграм-канал «112».

По данным источника РЕН ТВ, в ходе проверки выяснилось, что часть алкогольной продукции продавалась без лицензии. Также были выявлены нарушения санитарных норм.

Чем обернулась для Насти Ивлеевой «голая вечеринка». История скандала
Life
Анастасия Ивлеева

«Голая вечеринка», организованная Ивлеевой, стала одним из главных скандалов декабря. Фото и видео с мероприятия вызвали большой резонанс. В некоторых снимках с того вечера Роскомнадзор усмотрел признаки «пропаганды ЛГБТ». Одного из участников вечеринки рэпера Vacio (Николай Васильев) оштрафовали на 200 тыс. руб. и арестовали на 15 суток.

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Ивлеевой после мероприятия заинтересовались налоговые органы, сообщал источник РБК. По его словам, юридические лица, аффилированные с блогером, предположительно, могли использовать схему дробления бизнеса для ухода от налогообложения.

Материал дополняется.

 

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Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев
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