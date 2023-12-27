В Москве опечатали клуб Mutabor, в котором Ивлеева устроила «голую вечеринку»

В Москве опечатали клуб, в котором Ивлеева устроила «голую вечеринку»

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Московский клуб Mutabor, в котором блогер Настя Ивлеева в ночь на 21 декабря устроила «голую вечеринку», опечатали на месяц. Об этом со ссылкой на источники сообщают РЕН ТВ и телеграм-каналы SHOT и «112».

В телеграм-канале клуба сообщается, что из-за «форс-мажора» новогоднее мероприятие было перенесено на февраль с сохранением программы и основного состава артистов.

В клубе не ответили на звонки РБК.

Как отмечает SHOT, соответствующее решение было принято после визита сотрудников полиции и Роспотребнадзора. О визите силовиков в клуб также сообщал телеграм-канал «112».

По данным источника РЕН ТВ, в ходе проверки выяснилось, что часть алкогольной продукции продавалась без лицензии. Также были выявлены нарушения санитарных норм.

«Голая вечеринка», организованная Ивлеевой, стала одним из главных скандалов декабря. Фото и видео с мероприятия вызвали большой резонанс. В некоторых снимках с того вечера Роскомнадзор усмотрел признаки «пропаганды ЛГБТ». Одного из участников вечеринки рэпера Vacio (Николай Васильев) оштрафовали на 200 тыс. руб. и арестовали на 15 суток.

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Ивлеевой после мероприятия заинтересовались налоговые органы, сообщал источник РБК. По его словам, юридические лица, аффилированные с блогером, предположительно, могли использовать схему дробления бизнеса для ухода от налогообложения.

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