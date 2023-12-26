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Лолита заявила, что ее «вырезали из эфиров» после «голой вечеринки»

По словам певицы, она примет это «как данность». Источники РБК говорят, что телеканалы обсуждают возможность убрать из новогодних программ и других артистов, посетивших «голую вечеринку» Анастасии Ивлеевой
Настя Ивлеева
Настя Ивлеева (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Певица Лолита заявила РБК, что ее «вырезают из телевизионного эфира» после участия в «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой. «Ничего не могу с этим сделать, только принять как данность. Я расстроилась, и давление поднялось. Попробую держаться», — добавила она. До этого певица заявила РБК, что ее концерты требуют отменить.

Телеканалы обсуждают возможность убрать из «голубых огоньков» и других участников организованной блогером Настей Ивлеевой «голой вечеринки», фото и видео с которой вызвали большой резонанс, сообщили РБК два источника, знакомых с ситуацией.

Один из собеседников отметил, что, скорее всего, артисты, записавшие видео с извинениями, останутся на фоновых кадрах в передачах, но их выступления на сцене действительно под вопросом.

Ранее телеграм-канал Baza написал, что певца Филиппа Киркорова потребовали вырезать из новогоднего выпуска шоу «Маска» телеканала НТВ из-за вечеринки Ивлеевой.

Киркоров, Лолита и также побывавший на мероприятии Дима Билан ежегодно участвуют в ряде новогодних телепередач. В этом году Киркоров должен был выступить на «Первом канале», песни Билана и Лолиты также заявлены в программе. Билан и Киркоров выступают и на «Голубом огоньке», который выходит на «России 1». Кроме того, Киркоров заявлен как исполнитель в шоу «VK под шубой».

В пресс-службе VK (выпускают шоу «VK под шубой») на вопрос РБК о том, уберут ли из программы артистов, побывавших на вечеринке, призвали смотреть премьеру со словами «вы все узнаете».

В пресс-службе «Первого канала» не ответили на запрос РБК. В пресс-службе НТВ отказались от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу ВГТРК.

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Собчак извинилась после участия в «голой вечеринке»
Общество

Вечеринка Almost Naked («Почти голый») прошла 20 декабря в московском клубе «Мутабор». Фото и видео с мероприятия вызвали большой резонанс, на некоторых из них Роскомнадзор нашел признаки «пропаганды ЛГБТ».

Рэпер Vacio (Николай Васильев) на мероприятии скопировал образ солиста Red Hot Chili Peppers Энтони Кидиса, надев на пенис носок Balenciaga. Его оштрафовали на 200 тыс. руб. и арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство и пропаганду ЛГБТ. Позднее Vacio извинился и пояснил, что хотел «удивить» своим образом и никак не поддерживает ЛГБТ.

Ивлеева принесла свои извинения, пояснив, что ее вечеринка была частью презентации невышедших фотосъемок, сделанных для журнала Playboy, который в 2022 году ушел из России. Блогер пообещала передать деньги, вырученные от продажи билетов, на благотворительность.

26 декабря видео с комментариями по поводу вечеринки опубликовали Филипп Киркоров, Дима Билан и Ксения Собчак. Киркоров и Билан заявили, что не знали о характере мероприятия и пробыли на нем недолго. Собчак извинилась перед теми, кого задел ее внешний вид, отметив, что мероприятие не планировалось как публичное. «Отмена артистов, участвовавших там, и разговоры об идеологической диверсии — это глупости. Делать из идиотских фотографий высказывания, превращать участников фигни в преступников — это пошлость на пошлости», — добавила она.

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Евгения Стогова Евгения Стогова, Полина Мартынова Полина Мартынова, Яна Баширова
Филипп Киркоров Лолита Дима Билан Анастасия Ивлеева вечеринка Новый год НТВ Первый канал ВГТРК VK
Филипп Киркоров фото

Филипп Киркоров

певец, актер, шоумен
30 апреля 1967 года
Ксения Собчак фото

Ксения Собчак

журналистка, блогер, политик
5 ноября 1981 года
Дима Билан фото

Дима Билан

певец, автор песен, актер
24 декабря 1981 года
Лолита Милявская фото

Лолита Милявская

певица, актриса, телеведущая
14 ноября 1963 года
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