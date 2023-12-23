РКН подтвердил, что нашел «пропаганду ЛГБТ» на голой вечеринке Ивлеевой

Ведомство усмотрело признаки «пропаганды ЛГБТ» на некоторых фото и видео с вечеринки Almost Naked, устроенной блогером Настей Ивлеевой. Ведомство начало удалять из интернета снимки, сообщил ранее депутат Хинштейн

Роскомнадзор усмотрел признаки «пропаганды ЛГБТ» на некоторых фотографиях и видео с вечеринки Almost Naked, устроенной блогером Настей Ивлеевой, подтвердили РБК в ведомстве. Об этом ранее сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

По словам депутата, ведомство начало удалять из интернета снимки с «голой вечеринки» Ивлеевой. Он выразил надежду что МВД «также не останется в стороне» и привлечет «организаторов шабаша» к административной ответственности «за пропаганду ЛГБТ».

Вечеринка прошла в московском клубе «Мутабор». На ней присутствовали в том числе Ксения Собчак, Алена Водонаева, Филипп Киркоров, Дима Билан, Джиган с супругой Оксаной Самойловой.

Екатеринбургский рэпер Vacio (Николай Васильев), также побывавший на мероприятии, скопировал образ солиста Red Hot Chili Peppers Энтони Кидиса, надев на пенис носок Balenciaga. В итоге его оштрафовали на 200 тыс. руб. и арестовали на 15 суток по ч. 2 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и ч. 3 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола). «Я никак не поддерживаю ЛГБТ, не хотел вызвать никакой пропаганды, осуждаю сторонников ЛГБТ», — сказал рэпер.

Ивлеева не согласилась с критикой вечеринки. «Пишут комментарии, что это разврат, ниже некуда, что они творят, это какая-то бесовщина, сатанина. Хотя просто люди пришли красивые в красивых нарядах полуобнаженных», — рассказала она в голосовом сообщении в телеграм-канале (оно было удалено, но доступно в архиве).