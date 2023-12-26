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Киркоров извинился за «голую вечеринку» словами «зашел не в ту дверь»

Киркоров назвал оплошностью участие в «голой вечеринке» и публично извинился
Киркоров назвал «оплошностью» участие в «голой вечеринке» Ивлеевой, отметив, что не знал о характере мероприятия и пробыл там «пять минут». Артист выразил надежду, что это не станет причиной «ограничения его творчества в России»

Киркоров извинился за «голую вечеринку» словами «зашел не в ту дверь»
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Народный артист России, певец Филипп Киркоров извинился за участие в вечеринке блогера Насти Ивлеевой в московском клубе «Мутабор», назвав это «оплошностью». На своей странице во «ВКонтакте» он опубликовал двухминутное видео с объяснением ситуации.

По словам артиста, он получил приглашение на мероприятие, но не знал о его характере. Киркоров зашел туда «на пять минут», а затем ушел. «В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь», — добавил певец.

«Не может и не должен артист моего масштаба, народный артист, так безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятиях. <...> Я осознаю совершенную мной ошибку. <...> Меньше всего я бы хотел, чтобы подобное событие, оплошность с моей стороны стали причиной ограничения моего творчества в России», — заявил Киркоров.

Он подчеркнул, что никогда не пытался «усидеть на двух стульях», не уезжал из страны, является патриотом России, «единственной страны», где он «существует как артист и как гражданин».

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Вечеринка Almost Naked («Почти голый») прошла в декабре в  московском клубе «Мутабор». На ней присутствовали в том числе Ксения Собчак, Алена Водонаева, Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита и др. Фото и видео с мероприятия вызвали большой резонанс, на некоторых из них Роскомнадзор нашел признаки «пропаганды ЛГБТ».

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Рэпер Vacio (Николай Васильев), также побывавший на вечеринке, скопировал образ солиста Red Hot Chili Peppers Энтони Кидиса, надев на пенис носок Balenciaga. Его оштрафовали на 200 тыс. руб. и арестовали на 15 суток по ч. 2 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и ч. 3 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола). Позднее Vacio извинился и пояснил, что хотел «удивить» своим образом и никак не поддерживает ЛГБТ.

Ивлеева также принесла свои извинения, пояснив, что ее вечеринка была частью презентации невышедших фотосъемок, сделанных для журнала Playboy, который в 2022 году ушел из России. Блогер пообещала передать деньги, вырученные от продажи билетов, на благотворительность.

Побывавшая на мероприятии Лолита в разговоре с РБК рассказала о «травле», имея в виду возможные отмены концертов после вечеринки. Она назвала фейком сообщения о том, что зрители сдают билеты на ее концерт в Чехове 20 февраля, поскольку билеты только вышли в продажу. «Угрозы связаны с потерей работы, если мои концерты будут проводить. Но официальных бумаг нет. Это письма в электронном виде. Вот все, что я знаю. Такие письма приходят за подписью общественников, причем они так и подписываются. Иногда приходят в телеграм-каналы управ, например», — сообщила певица.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Филипп Киркоров извинения народный артист вечеринка Анастасия Ивлеева
Филипп Киркоров фото

Филипп Киркоров

певец, актер, шоумен
30 апреля 1967 года
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