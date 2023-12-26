Киркоров извинился за «голую вечеринку» словами «зашел не в ту дверь»

Киркоров назвал «оплошностью» участие в «голой вечеринке» Ивлеевой, отметив, что не знал о характере мероприятия и пробыл там «пять минут». Артист выразил надежду, что это не станет причиной «ограничения его творчества в России»

Video

Народный артист России, певец Филипп Киркоров извинился за участие в вечеринке блогера Насти Ивлеевой в московском клубе «Мутабор», назвав это «оплошностью». На своей странице во «ВКонтакте» он опубликовал двухминутное видео с объяснением ситуации.

По словам артиста, он получил приглашение на мероприятие, но не знал о его характере. Киркоров зашел туда «на пять минут», а затем ушел. «В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь», — добавил певец.

«Не может и не должен артист моего масштаба, народный артист, так безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятиях. <...> Я осознаю совершенную мной ошибку. <...> Меньше всего я бы хотел, чтобы подобное событие, оплошность с моей стороны стали причиной ограничения моего творчества в России», — заявил Киркоров.

Он подчеркнул, что никогда не пытался «усидеть на двух стульях», не уезжал из страны, является патриотом России, «единственной страны», где он «существует как артист и как гражданин».

Вечеринка Almost Naked («Почти голый») прошла в декабре в московском клубе «Мутабор». На ней присутствовали в том числе Ксения Собчак, Алена Водонаева, Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита и др. Фото и видео с мероприятия вызвали большой резонанс, на некоторых из них Роскомнадзор нашел признаки «пропаганды ЛГБТ».

Откройте новые возможности в 2024 году С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45% Купить со скидкой

Рэпер Vacio (Николай Васильев), также побывавший на вечеринке, скопировал образ солиста Red Hot Chili Peppers Энтони Кидиса, надев на пенис носок Balenciaga. Его оштрафовали на 200 тыс. руб. и арестовали на 15 суток по ч. 2 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и ч. 3 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола). Позднее Vacio извинился и пояснил, что хотел «удивить» своим образом и никак не поддерживает ЛГБТ.

Ивлеева также принесла свои извинения, пояснив, что ее вечеринка была частью презентации невышедших фотосъемок, сделанных для журнала Playboy, который в 2022 году ушел из России. Блогер пообещала передать деньги, вырученные от продажи билетов, на благотворительность.

Побывавшая на мероприятии Лолита в разговоре с РБК рассказала о «травле», имея в виду возможные отмены концертов после вечеринки. Она назвала фейком сообщения о том, что зрители сдают билеты на ее концерт в Чехове 20 февраля, поскольку билеты только вышли в продажу. «Угрозы связаны с потерей работы, если мои концерты будут проводить. Но официальных бумаг нет. Это письма в электронном виде. Вот все, что я знаю. Такие письма приходят за подписью общественников, причем они так и подписываются. Иногда приходят в телеграм-каналы управ, например», — сообщила певица.