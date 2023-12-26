МТС исключил Ивлееву из амбассадоров после «голой вечеринки»

МТС исключил Ивлееву из амбассадоров, рекламу оператора с ее участием сняли с эфира. Baza пишет, что от сотрудничества с ней отказался Тинькофф Банк, в компании назвали это «спекуляцией»

Анастасия Ивлеева (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Блогера Анастасию Ивлееву убрали из рекламы юбилейной акции МТС. Кампания предусматривала в числе призов встречу с амбассадорами МТС, ранее там значилась Ивлеева, но теперь остался только телеведущий Дмитрий Нагиев. В условиях розыгрыша в редакции от 22 декабря (спустя два дня после проведения «голой вечеринки») также значится только Нагиев.

В МТС на запрос РБК не ответили. Источник, знакомый с ситуацией вокруг рекламной акции, подтвердил изменения условий и исключение Ивлеевой из кампании. Он также отметил, что сейчас рассматривается вариант ее исключения из всех рекламных продуктов оператора.

Источник РБК на медиарынке подтвердил, что реклама оператора с участием Ивлеевой снята с эфира. В то же время два других источника РБК на медиарынке говорят, что пока не видели такой директивы. В пресс-службе Национального рекламного альянса (НРА) отказались от комментариев.

РБК обратился за комментарием к Ивлеевой.

Кроме того, как написал телеграм-канал Baza, сотрудничество с блогером прекратил Тинькофф Банк. Последний рекламный пост с ее участием вышел шесть дней назад, до мероприятия, отмечает канал.

Представитель Тинькофф Банка в разговоре с РБК назвал сообщение о прекращении сотрудничества с Ивлеевой «спекуляцией». «Это спекуляция. Она (Ивлеева. — РБК) никогда не являлась амбассадором «Тинькофф», — сказал он. Собеседник не уточнил, будет ли банк в дальнейшем сотрудничать с блогером.

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Вечеринка Almost Naked («почти голый») прошла 20 декабря в московском клубе «Мутабор». Фото и видео с нее вызвали большой резонанс, Роскомнадзор увидел в некоторых из них признаки «пропаганды ЛГБТ» (Верховный суд признал«международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России).

Рэпер Vacio (Николай Васильев) пришел на вечеринку, скопировав образ солиста Red Hot Chili Peppers Энтони Киддиса — с носком Balenciaga на пенисе. Его оштрафовали на 200 тыс. руб. и отправили под арест на 15 суток за мелкое хулиганство и пропаганду ЛГБТ. Васильев извинился и пояснил, что хотел «удивить» своим образом и никак не поддерживает ЛГБТ.

Ивлеева была организатором мероприятия. Она принесла извинения и пояснила, что это была часть презентации невышедших фотосъемок, сделанных для журнала Playboy, который в 2022 году ушел из России.

Мероприятие было закрытым, однако его участники публиковали оттуда фото и видео. Изначально Ивлеева записала голосовое сообщение, в котором заявила, что вечеринка «того стоила», однако позже назвала происходившее на мероприятии неуместным. «Я за это приношу извинения перед всеми — перед обществом и перед своими гостями, которые невольно стали участниками всего происходящего в СМИ. Я целиком и полностью осознаю свою ответственность за произошедшее», — сказала блогер, пообещав передать деньги, вырученные от продажи билетов, благотворительным организациям.

26 декабря посетившие вечеринку артисты Филипп Киркоров, Дима Билан и журналистка Ксения Собчак записали видео с комментариями. Киркоров и Билан заявили, что не знали о характере мероприятия и пробыли на нем недолго. Собчак подчеркнула, что мероприятие было закрытым, и извинилась перед теми, кого задел ее внешний вид.

«Отмена артистов, участвовавших там, и разговоры об идеологической диверсии — это глупости. Делать из идиотских фотографий высказывания, превращать участников фигни в преступников — это пошлость на пошлости», — добавила Собчак.

Лолита допустила, что требования отмены ее концертов после участия в мероприятии справедливы. В разговоре с РБК она назвала происходящее «травлей».