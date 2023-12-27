Ивлеева попросила дать ей второй шанс после «голой вечеринки»

Блогер записала второе видеообращение, в котором извинилась перед артистами, которые «попали под общую гребенку», и сказала, что если аудитория не даст ей второй шанс, то «прилюдную казнь никто не отменял»

Анастасия Ивлеева (Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press)

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева записала в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) видеообращение, в котором извинилась перед артистами, которых «отменяют» за участие в вечеринке Almost Naked («Почти голый») в московском клубе «Мутабор», а также попросила у россиян «второй шанс».

Это уже второе видео Ивлеевой, посвященное последствиям мероприятия (в первом она извинилась, объяснила, что вечеринка прошла в рамках презентации невышедших фотосъемок, сделанных для журнала Playboy, который в 2022 году ушел из России, и пообещала направить вырученные деньги за билеты на благотворительность). На записи, которая длится более 20 минут, Ивлеева говорит, что в последнее время ее контент был направлен на то, чтобы «закрыть больше кейсов, больше заработать, больше успеть», «и в погоне за всеми бонусами случилось то, что случилось». По словам блогера, если бы мероприятие прошло в закрытом формате, был бы «совершено другой разговор», однако оно «вышло за рамки телефонов» участников, и «это о многом говорит».

«Это должно было случиться, потому что то поведение, которое транслировалось мной, — я понимаю вашу злость и вашу агрессию, — это неприемлемо», — сказала Ивлеева. Она добавила, что осознает, что «в такое непростое время» в глазах поклонников выглядит как человек, «который потерял связь с реальностью».

«Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс. У вас, у народа. А если нет, то прилюдную казнь никто не отменял. В принципе, что, наверное, сейчас и происходит. Но я не буду уворачиваться и готова к любым исходам», — сказала блогер.

Говоря о других артистах, Ивлеева сказала, что ей «больно осознавать, что все попали под общую гребенку и происходят отмены, происходят расторжения». Накануне певица Лолита сообщила РБК, что ее вырезают из телеэфира, а концертным площадкам поступают угрозы «за подписью общественников». По словам двух источников РБК, телеканалы обсуждают возможность убрать из «голубых огоньков» и других участников вечеринки; один из собеседников сказал, что, скорее всего, артисты, записавшие видео с извинениями, останутся на фоновых кадрах в передачах, но их выступления на сцене действительно под вопросом. Обращения с комментариями по поводу вечеринки опубликовали, в частности, Филипп Киркоров, Дима Билан и Ксения Собчак.

После вечеринки Ивлееву убрали из рекламы юбилейной акции МТС, по словам источника РБК, компания рассматривает ее исключение из всех рекламных продуктов оператора. Телеграм-канал Baza написал, что сотрудничество с блогером прекратил и Тинькофф Банк; представитель банка сказал, что Ивлеева «никогда не являлась [их] амбассадором». К блогеру подали коллективный иск на 1 млрд руб., в котором заявители пожаловались на «нравственные страдания». Один из истцов — продюсер Александр Иншаков. Лефортовский суд признал вечеринку «направленной на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений», оштрафовал на 200 тыс. руб. рэпера Vacio (Николай Васильев), пришедшего на мероприятие в одном носке, и арестовал его на 15 суток.