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Билан назвал клеветой обвинения в связи с посещением «голой вечеринки»

Билан: «голая вечеринка» Ивлеевой — не мое отражение, а все обвинения — клевета

Певец Дима Билан назвал клеветой и дезинформацией все обвинения против него, связанные с посещением вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор» в Москве. Видео с рассказом о том, что произошло с ним в тот вечер, Билан опубликовал в своем телеграм-канале.

«Это мероприятие было как окно между моими работами, и мой заезд на него был просто краткосрочный и джентльменский. О дресс-коде я знал, но понимание этого дресс-кода у каждого свое <...>. Знать заранее, что позволить себе надеть тот или иной, я просто не мог. Я могу отвечать только за себя», — сказал певец.

Певец уточнил, что был одет в водолазку, плащ, брюки и ботинки, и только когда вошел на вечеринку — понял, где находится. Поэтому не опубликовал в своих соцсетях ни фотографий, ни видео с этого мероприятия и покинул его через несколько минут.

Приглашение он получил на арт-выставку и даже «подумать не мог, что там может происходить», пояснил Билан.

Он отметил, что посещение мероприятий — это часть его работы, и приглашение на эту выставку «было из разряда обычных светских вечеров».

«Все, что произошло этим вечером с моим именем, — это дезинформация и даже клевета <...>. Все, в чем меня обвиняют, — это вообще в корне не про меня, и это мероприятие — не мое отражение», — добавил певец.

Билан подчеркнул, что не приемлет обвинений в безучастности. По его словам, он «включен в новостную повестку», всегда помогал своей стране, но публично это не транслировал.

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Роскомнадзор нашел «пропаганду ЛГБТ» на «голой вечеринке» Ивлеевой
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Анастасия Ивлеева

Ранее за участие в вечеринке извинился певец Филипп Киркоров. Он сказал, что осознает ошибку и надеется, что эта «оплошность» не станет причиной ограничения его творчества в России.

Свои извинения принесла также и организатор вечеринки Анастасия Ивлеева.

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Дима Билан вечеринка Москва
Дима Билан фото

Дима Билан

певец, автор песен, актер
24 декабря 1981 года
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