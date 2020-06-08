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Протесты в США ,  
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Беспорядки в городах США. Главное

В Нью-Йорке отменили комендантский час, из Вашингтона вывели войска национальной гвардии, сотни полицейских пострадали. Что происходит в Соединенных Штатах — в материале РБК

Последние события

Беспорядки на улицах американских городов. Фоторепортаж
Фотогалерея 

  • В Нью-Йорке отменили комендантский час, который был введен в городе на прошлой неделе. Мэр Билл де Блазио объяснил это тем, что протесты перешли в мирное русло. На практике комендантский час все равно не соблюдался протестующими: всю неделю они не уходили с улиц и после наступления 23:00.

  • Президент США Дональд Трамп отдал приказ о выводе сил Национальной гвардии из Вашингтона, заявив, что обстановка в городе находится «под безупречным контролем». Как передает CNN, Национальная гвардия также покидает улицы городов в Калифонии, где поддерживать порядок местным властям помогали порядка 7 тыс. военнослужащих.

  • Нападение на полицейских в Нью-Йорке, произошедшее на фоне протестов на прошлой неделе, расследуется как попытка теракта. При нападении пострадали трое полицейских, преступник также ранен.

  • Протесты в поддержку прав афроамериканцев и расового равенства продолжаются и в других странах. Так, в Мадриде у посольства США провели акцию несколько десятков тысяч человек. Марши прошли в Риме, Лондоне, Брюсселе. 

История беспорядков из-за расовой дискриминации в США. Фоторепортаж
Фотогалерея 

  • Во время массовых беспорядков в США в стране пострадали 114 сотрудников правоохранительных органов, 22 госпитализированы. Об этом во время пресс-конференции сообщил генпрокурор США Уильям Барр.

Что стало причиной протестов

  • Протесты вызваны гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания, это произошло 25 мая. 46-летнего Флойда задержали по подозрению в использовании поддельных купюр. Один из полицейских, Дерек Шовен, надавил ему коленом на горло, игнорируя слова Флойда о том, что он не может дышать. Этот эпизод попал на видео.

  • Через несколько часов Флойд умер в больнице. Четверо полицейских, производивших задержание, были уволены.
  • Шовена арестовали, 29 мая ему предъявили обвинение в убийстве. 3 июня ему ужесточили обвинения. Следствие считает, что он виновен не только в непреднамеренном убийстве второй степени, но и в совершении нападения (assault) третьей степени тяжести. Еще трем бывшим полицейским, которые участвовали в задержании, предъявили обвинения в пособничестве и подстрекательстве к убийству.
  • По результатам первой экспертизы Флойд умер не от удушья. Специалисты сделали вывод, что причиной смерти могло стать сочетание обстоятельств задержания, сопутствующих проблем со здоровьем и возможной интоксикации. Родственники Флойда не согласились с результатами экспертизы и обратились к независимым экспертам.
  • Независимые судмедэксперты пришли к выводу, что причиной смерти стала механическая асфиксия.
  • Результаты вскрытия показали, что Флойд был болен коронавирусом. Однако болезнь, скорее всего, проходила у него бессимптомно.
  • После появления информации о смерти Флойда акции начались в Миннеаполисе, где он погиб, и переросли в погромы. В 40 городах страны ввели комендантский час. Часть протестующих параллельно акциям протеста занялась разграблением магазинов.

Реакция на беспорядки

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что эти протесты не имеют ничего общего со справедливостью, и пообещал не допустить в стране анархии.
  • Трамп также заявил, что США включат в список террористических организаций движение «Антифа», сторонники которого, как он считает, стоят за организацией беспорядков.
  • Полицейским Миннеаполиса запретили использовать удушающие приемы и обязали их сообщать о любых случаях применения насилия со стороны коллег по отношению к гражданам.
  • Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс высказала предположение, что к беспорядкам может быть причастна Россия, например в части использования подстрекательства в соцсетях.
  • Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала это заявление пропагандой.
  • В Кремле заявили, что точка зрения Райс ошибочна.
  • Американские чиновники обеспокоены, что массовые протесты в разных штатах могут спровоцировать новую вспышку COVID-19, отмечает The New York Times.
Автор: Анастасия Антипова
Теги: беспорядки, протесты, Вашингтон, Дональд Трамп, США
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