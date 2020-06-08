Беспорядки в городах США. Главное
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В Нью-Йорке отменили комендантский час, который был введен в городе на прошлой неделе. Мэр Билл де Блазио объяснил это тем, что протесты перешли в мирное русло. На практике комендантский час все равно не соблюдался протестующими: всю неделю они не уходили с улиц и после наступления 23:00.
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Президент США Дональд Трамп отдал приказ о выводе сил Национальной гвардии из Вашингтона, заявив, что обстановка в городе находится «под безупречным контролем». Как передает CNN, Национальная гвардия также покидает улицы городов в Калифонии, где поддерживать порядок местным властям помогали порядка 7 тыс. военнослужащих.
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Нападение на полицейских в Нью-Йорке, произошедшее на фоне протестов на прошлой неделе, расследуется как попытка теракта. При нападении пострадали трое полицейских, преступник также ранен.
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Протесты в поддержку прав афроамериканцев и расового равенства продолжаются и в других странах. Так, в Мадриде у посольства США провели акцию несколько десятков тысяч человек. Марши прошли в Риме, Лондоне, Брюсселе.