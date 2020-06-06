Беспорядки в городах США. Главное

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 68,63 (-0,38) Quote, 05 июн, 15:21
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 77,97 (+0,64) Quote, 05 июн, 15:21
Путин поручил создать в России национальную базу генетической информации Общество, 11:26 СМИ анонсировали возвращение Вагнера Лава в ЦСКА Спорт, 11:16 Минобороны развернуло в Чите полевой госпиталь для больных COVID-19 Общество, 11:13 Инвестиции с гарантией: как переложить риски на брокера РБК и БКС, 11:11 Авария в Норильске и последний рубеж ресурсной экономики Зеленая экономика, 11:00  Путин поручил разработать для школ учебные курсы по генетике Общество, 10:51 В России умерли еще 197 человек с коронавирусом Общество, 10:50 РБК Pro: в чем загадка великого провокатора Илона Маска Pro, 10:48 В Москве за сутки выявили почти 2 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 Общество, 10:47 #инструктаж: как правильно выбрать солнцезащитные средства Стиль, 10:45 Федерация тяжелой атлетики объяснила положительные пробы трех россиян Спорт, 10:40 Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 450 тыс. Общество, 10:38 Число заболевших коронавирусом в Вооруженных силах США превысило 10 тыс. Общество, 10:37 Как не потерять деньги в криптовалюте. Инструкция для новичка Крипто, 10:37
Протесты в США ,  
0 

Беспорядки в городах США. Главное

Facebook не нашел доказательств иностранного вмешательства в протесты, полицейским в Миннесоте запретили использовать удушающие приемы. Что происходит в Соединенных Штатах — в материале РБК

Последние события

Беспорядки на улицах американских городов. Фоторепортаж
Фотогалерея 

  • Facebook не обнаружил доказательств того, что в протесты в США вмешивались из-за рубежа. В компании призвали воздержаться от выводов о каком-либо иностранном вмешательстве до получения доказательств. Ранее генпрокурор Уильям Барр сообщил, что силы из-за границы действуют «со всех сторон», чтобы усугубить насилие в США.

  • Трамп опубликовал в Twitter письмо своего бывшего адвоката, в котором протестующие у Белого дома названы террористами. Это решение вызвало критику со стороны общественных организаций, вновь потребовавших привлечь президента к ответственности.

  • Активист и баптистский священник Альфред Шарптон заявил, что готовится организовать новый марш афроамериканцев на Вашингтон в память об акции, которую Мартин Лютер Кинг провел в 1963 году. В числе лидеров акции будут семьи погибших от действий полиции афроамериканцев.

  • Twitter заблокировал ролик, подготовленный предвыборной командой Дональда Трампа, в котором речь президента о гибели Джорджа Флойда была наложена на кадры с акций протеста. Причиной стали жалобы на нарушения авторских прав. В предвыборной команде президента произошедшее назвали цензурой.

История беспорядков из-за расовой дискриминации в США. Фоторепортаж
Фотогалерея 

  • В Вашингтоне участок улицы перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев, сообщила мэр города Мюриэл Боузер. «Участок 16-й улицы перед Белым домом теперь официально называется Black Lives Matter Plaza», — заявила она.

  • Во время массовых беспорядков в США в стране пострадали 114 сотрудников правоохранительных органов, 22 госпитализированы. Об этом во время пресс-конференции сообщил генпрокурор США Уильям Барр.

Что стало причиной протестов

  • Протесты вызваны гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания, это произошло 25 мая. 46-летнего Флойда задержали по подозрению в использовании поддельных купюр. Один из полицейских, Дерек Шовен, надавил ему коленом на горло, игнорируя слова Флойда о том, что он не может дышать. Этот эпизод попал на видео.

  • Через несколько часов Флойд умер в больнице. Четверо полицейских, производивших задержание, были уволены.
  • Шовена арестовали, 29 мая ему предъявили обвинение в убийстве. 3 июня ему ужесточили обвинения. Следствие считает, что он виновен не только в непреднамеренном убийстве второй степени, но и в совершении нападения (assault) третьей степени тяжести. Еще трем бывшим полицейским, которые участвовали в задержании, предъявили обвинения в пособничестве и подстрекательстве к убийству.
  • По результатам первой экспертизы Флойд умер не от удушья. Специалисты сделали вывод, что причиной смерти могло стать сочетание обстоятельств задержания, сопутствующих проблем со здоровьем и возможной интоксикации. Родственники Флойда не согласились с результатами экспертизы и обратились к независимым экспертам.
  • Независимые судмедэксперты пришли к выводу, что причиной смерти стала механическая асфиксия.
  • Результаты вскрытия показали, что Флойд был болен коронавирусом. Однако болезнь, скорее всего, проходила у него бессимптомно.
  • После появления информации о смерти Флойда акции начались в Миннеаполисе, где он погиб, и переросли в погромы. В 40 городах страны ввели комендантский час. Часть протестующих параллельно акциям протеста занялась разграблением магазинов.

Реакция на беспорядки

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что эти протесты не имеют ничего общего со справедливостью, и пообещал не допустить в стране анархии.
  • Трамп также заявил, что США включат в список террористических организаций движение «Антифа», сторонники которого, как он считает, стоят за организацией беспорядков.
  • Полицейским Миннеаполиса запретили использовать удушающие приемы и обязали их сообщать о любых случаях применения насилия со стороны коллег по отношению к гражданам.
  • Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс высказала предположение, что к беспорядкам может быть причастна Россия, например в части использования подстрекательства в соцсетях.
  • Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала это заявление пропагандой.
  • В Кремле заявили, что точка зрения Райс ошибочна.
  • Американские чиновники обеспокоены, что массовые протесты в разных штатах могут спровоцировать новую вспышку COVID-19, отмечает The New York Times.
Автор: Анастасия Антипова
Теги: беспорядки, протесты, Вашингтон, Дональд Трамп, США
Материалы по теме
СМИ узнали о спуске Трампа в бункер в разгар протестов у Белого дома
Политика
Трамп анонсировал включение движения «Антифа» в список террористических
Политика
Трамп допустил отправку военных в Миннесоту из-за беспорядков
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter