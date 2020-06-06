Беспорядки в городах США. Главное
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Facebook не обнаружил доказательств того, что в протесты в США вмешивались из-за рубежа. В компании призвали воздержаться от выводов о каком-либо иностранном вмешательстве до получения доказательств. Ранее генпрокурор Уильям Барр сообщил, что силы из-за границы действуют «со всех сторон», чтобы усугубить насилие в США.
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Трамп опубликовал в Twitter письмо своего бывшего адвоката, в котором протестующие у Белого дома названы террористами. Это решение вызвало критику со стороны общественных организаций, вновь потребовавших привлечь президента к ответственности.
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Активист и баптистский священник Альфред Шарптон заявил, что готовится организовать новый марш афроамериканцев на Вашингтон в память об акции, которую Мартин Лютер Кинг провел в 1963 году. В числе лидеров акции будут семьи погибших от действий полиции афроамериканцев.
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Twitter заблокировал ролик, подготовленный предвыборной командой Дональда Трампа, в котором речь президента о гибели Джорджа Флойда была наложена на кадры с акций протеста. Причиной стали жалобы на нарушения авторских прав. В предвыборной команде президента произошедшее назвали цензурой.