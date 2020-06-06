Беспорядки в городах США. Главное

Facebook не нашел доказательств иностранного вмешательства в протесты, полицейским в Миннесоте запретили использовать удушающие приемы. Что происходит в Соединенных Штатах — в материале РБК

Facebook не обнаружил доказательств того, что в протесты в США вмешивались из-за рубежа. В компании призвали воздержаться от выводов о каком-либо иностранном вмешательстве до получения доказательств. Ранее генпрокурор Уильям Барр сообщил, что силы из-за границы действуют «со всех сторон», чтобы усугубить насилие в США.

Трамп опубликовал в Twitter письмо своего бывшего адвоката, в котором протестующие у Белого дома названы террористами. Это решение вызвало критику со стороны общественных организаций, вновь потребовавших привлечь президента к ответственности.

Активист и баптистский священник Альфред Шарптон заявил, что готовится организовать новый марш афроамериканцев на Вашингтон в память об акции, которую Мартин Лютер Кинг провел в 1963 году. В числе лидеров акции будут семьи погибших от действий полиции афроамериканцев.