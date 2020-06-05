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Протесты в США ,  
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Беспорядки в городах США. Главное

Генпрокурор США заявил об иностранном вмешательстве с целью разжечь насилие, Twitter удалил видео с речь Трампа. Что происходит в Соединенных Штатах — в материале РБК

Последние события

Беспорядки на улицах американских городов. Фоторепортаж
Фотогалерея 

  • Трамп опубликовал в своем Twitter письмо своего бывшего адвоката, в котором протестующие у Белого дома названы террористами. Это решение вызвало критику со стороны общественных организаций, вновь потребовавших привлечь президента к ответственности.

  • Активист и баптистский священник Альфред Шарптон заявил, что готовится организовать новый марш афроамериканцев на Вашингтон в память об акции, которую Мартин Лютер Кинг провел в 1963 году. В числе лидеров акции будут семьи погибших от действий полиции афроамериканцев.

  • Twitter заблокировал ролик, подготовленный предвыборной командой Дональда Трампа, в котором речь президента о гибели Джорджа Флойда была наложена на кадры с акций протеста. Причиной стали жалобы на нарушения авторских прав. В предвыборной команде президента произошедшее назвали цензурой.

  • Власти Вашингтона и Лос-Анджелеса решили отменить комендатский час, введенный на фоне массовых беспорядков. Комендантский час также был отменен в калифорнийских городах Сан-Франциско и Сан-Хосе.

  • Во время массовых беспорядков в США в стране пострадали 114 сотрудников правоохранительных органов, 22 госпитализированы. Об этом во время пресс-конференции сообщил генпрокурор США Уильям Барр.

  • Раскол в американском обществе стремятся расширить «экстремистские агитаторы» из-за рубежа, которые связаны с такими группами, как «Антифа», или их противниками, заявил Барр, «И мы также видим, что силы из-за рубежа действуют со всех сторон, чтобы усугубить насилие», — пояснил он и добавил, что правительство имеет дело с «ведьминым бульоном различных организаций», разжигающих насилие.

  • Рэпер Канье Уэст перечислил деньги на обучение дочери погибшего Флойда в колледже. Всего организаторы сбора пожертвований сумели получить $2 млн. Часть этих денег пойдет на оплату учебы дочери Флойда, а часть отправится в фонды помощи другим пострадавшим афроамериканцам.

  • Компания Lego приостановила рекламу и продвижение в социальных сетях наборов конструкторов с полицейскими из-за массовых протестов в США.

Что стало причиной протестов

  • Протесты вызваны гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания, это произошло 25 мая. 46-летнего Флойда задержали по подозрению в использовании поддельных купюр. Один из полицейских, Дерек Шовен, надавил ему коленом на горло, игнорируя слова Флойда о том, что он не может дышать. Этот эпизод попал на видео.

  • Через несколько часов Флойд умер в больнице. Четверо полицейских, производивших задержание, были уволены.
  • Шовена арестовали, 29 мая ему предъявили обвинение в убийстве. 3 июня ему ужесточили обвинения. Следствие считает, что он виновен не только в непреднамеренном убийстве второй степени, но и в совершении нападения (assault) третьей степени тяжести. Еще трем бывшим полицейским, которые участвовали в задержании, предъявили обвинения в пособничестве и подстрекательстве к убийству.
  • По результатам первой экспертизы Флойд умер не от удушья. Специалисты сделали вывод, что причиной смерти могло стать сочетание обстоятельств задержания, сопутствующих проблем со здоровьем и возможной интоксикации. Родственники Флойда не согласились с результатами экспертизы и обратились к независимым экспертам.
  • Независимые судмедэксперты пришли к выводу, что причиной смерти стала механическая асфиксия.
  • Результаты вскрытия показали, что Флойд был болен коронавирусом. Однако болезнь, скорее всего, проходила у него бессимптомно.
  • После появления информации о смерти Флойда акции начались в Миннеаполисе, где он погиб, и переросли в погромы. В 40 городах страны ввели комендантский час. Часть протестующих параллельно акциям протеста занялась разграблением магазинов.

Реакция на беспорядки

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что эти протесты не имеют ничего общего со справедливостью, и пообещал не допустить в стране анархии.
  • Трамп также заявил, что США включат в список террористических организаций движение «Антифа», сторонники которого, как он считает, стоят за организацией беспорядков.
  • Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс высказала предположение, что к беспорядкам может быть причастна Россия, например в части использования подстрекательства в соцсетях.
  • Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала это заявление пропагандой.
  • В Кремле заявили, что точка зрения Райс ошибочна.
  • Папа Римский Франциск напомнил о ценности каждой жизни и назвал расизм грехом. Он также призвал помолиться о примирении.
  • Американские чиновники обеспокоены, что массовые протесты в разных штатах могут спровоцировать новую вспышку COVID-19, отмечает The New York Times.
Автор: Анастасия Антипова
Теги: беспорядки, протесты, Вашингтон, Дональд Трамп, США
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