Беспорядки в городах США. Главное

Генпрокурор США заявил об иностранном вмешательстве с целью разжечь насилие, Twitter удалил видео с речь Трампа. Что происходит в Соединенных Штатах — в материале РБК

Трамп опубликовал в своем Twitter письмо своего бывшего адвоката, в котором протестующие у Белого дома названы террористами. Это решение вызвало критику со стороны общественных организаций, вновь потребовавших привлечь президента к ответственности.

Активист и баптистский священник Альфред Шарптон заявил, что готовится организовать новый марш афроамериканцев на Вашингтон в память об акции, которую Мартин Лютер Кинг провел в 1963 году. В числе лидеров акции будут семьи погибших от действий полиции афроамериканцев.

Twitter заблокировал ролик, подготовленный предвыборной командой Дональда Трампа, в котором речь президента о гибели Джорджа Флойда была наложена на кадры с акций протеста. Причиной стали жалобы на нарушения авторских прав. В предвыборной команде президента произошедшее назвали цензурой.

Власти Вашингтона и Лос-Анджелеса решили отменить комендатский час, введенный на фоне массовых беспорядков. Комендантский час также был отменен в калифорнийских городах Сан-Франциско и Сан-Хосе.

Во время массовых беспорядков в США в стране пострадали 114 сотрудников правоохранительных органов, 22 госпитализированы. Об этом во время пресс-конференции сообщил генпрокурор США Уильям Барр.

Раскол в американском обществе стремятся расширить «экстремистские агитаторы» из-за рубежа, которые связаны с такими группами, как «Антифа», или их противниками, заявил Барр, «И мы также видим, что силы из-за рубежа действуют со всех сторон, чтобы усугубить насилие», — пояснил он и добавил, что правительство имеет дело с «ведьминым бульоном различных организаций», разжигающих насилие.

Рэпер Канье Уэст перечислил деньги на обучение дочери погибшего Флойда в колледже. Всего организаторы сбора пожертвований сумели получить $2 млн. Часть этих денег пойдет на оплату учебы дочери Флойда, а часть отправится в фонды помощи другим пострадавшим афроамериканцам.

Компания Lego приостановила рекламу и продвижение в социальных сетях наборов конструкторов с полицейскими из-за массовых протестов в США.