Общество , 04 июн, 10:17
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Беспорядки в городах США. Главное
Военная техника блокирует протестующих у Белого дома, погибший Джордж Флойд был болен коронавирусом, против Трампа выступил бывший министр обороны. Что происходит в Соединенных Штатах — в материале РБК
Последние события
- Результаты вскрытия показали, что погибший при задержании полицейскими афроамериканец Джордж Флойд был болен коронавирусом. Однако болезнь, скорее всего, проходила у него бессимптомно.
- Экс-полицейскому, который давил Флойду на горло, несмотря на его жалобы, ужесточили обвинения. Следствие считает, что он виновен не только в непреднамеренном убийстве второй степени, но и в совершении нападения (assault) третьей степени тяжести. Еще трем бывшим полицейским, которые участвовали в задержании, предъявили обвинения в пособничестве и подстрекательстве к убийству.
- В Нью-Йорке полиция за последние сутки задержала не менее 90 человек. Это намного меньше, чем в предыдущий день, когда число задержанных было около 300.
- Двое полицейских получили огнестрельные ранения и один — ножевое в Нью-Йорке. Достоверно неизвестно, была ли перестрелка связана с протестами. В больницу к раненым полицейским направился мэр города Билл де Блазио.
- Несмотря на комендантский час, протестующие остаются на улицах и в Вашингтоне, и в Нью-Йорке. Толпу протестующих у Белого дома заблокировала военная техника. Комендантский час в Вашингтоне продлили до 5 июня.
- По данным Associated Press, к 3 июня число жертв беспорядков достигло по меньшей мере 11 человек.
- Помимо США протесты идут и в других странах. Например, во Франции, в Париже, полиции пришлось применить слезоточивый газ для разгона демонстрации. Столкновения с полицией прошли у американского посольства в Афинах.
- С осуждением действий Дональда Трампа в ходе беспорядков, помимо сенаторов-демократов, выступил и ряд бывших высокопоставленных военных. «Дональд Трамп — первый президент на моей памяти, который не пытается объединить американский народ, и даже не пытается сделать это. Вместо этого он пытается разделить нас», — заявил экс-министр обороны Джеймс Мэттис.
Что стало причиной протестов
- Протесты вызваны гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания, это произошло 25 мая. 46-летнего Флойда задержали по подозрению в использовании поддельных купюр. Один из полицейских, Дерек Шовин, надавил ему коленом на горло, игнорируя слова Флойда о том, что он не может дышать. Этот эпизод попал на видео.
- Через несколько часов Флойд умер в больнице. Четверо полицейских, производивших задержание, были уволены.
- Шовин арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве.
- По результатам первой экспертизы Флойд умер не от удушья. Специалисты сделали вывод, что причиной смерти могло стать сочетание обстоятельств задержания, сопутствующих проблем со здоровьем и возможной интоксикации. Родственники Флойда не согласны с результатами экспертизы и обратились к независимым экспертам.
- Независимые судмедэксперты пришли к выводу, что причиной смерти стала механическая асфиксия.
- После появления информации о смерти Флойда акции начались в Миннеаполисе, где он погиб, и переросли в погромы. В 40 городах страны ввели комендантский час. Часть протестующих параллельно акциям протеста занялась разграблением магазинов.