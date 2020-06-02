Беспорядки в городах США. Главное

В США несколько дней продолжаются беспорядки из-за гибели афроамериканца после жесткого задержания. В десятках городов ввели комендантский час. Что происходит в Соединенных Штатах — в материале РБК

Фото: Jim Bourg / Reuters

Как развивались события

Протесты в США начались около недели назад из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда после задержания 25 мая.

Акции начались в Миннеаполисе, где погиб Флойд, и переросли в погромы.

В других городах уличные выступления начались позже и первоначально были мирными, но затем тоже перешли в беспорядки. Наиболее острая ситуация сложилась к выходным.

За время протестов были задержаны более 4 тыс. человек. По информации СМИ, среди задержанных в Нью-Йорке оказалась дочь мэра города Билла де Блазио Кьяра.

Погибли несколько человек, включая сотрудника американской ФСО, получившего огнестрельные ранения в Окленде (Калифорния).

В разных городах произошли погромы. Например, были разграблены несколько магазинов на Манхэттене.

К подавлению беспорядков привлечены более 17 тыс. бойцов Национальной гвардии.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности при необходимости ввести войска в тот или иной штат.

Комендантский час ввели около 40 городов, в том числе Вашингтон. В Нью-Йорке комендантский час не отменят до конца недели.

Власти США решили закрыть федеральные тюрьмы для обеспечения безопасности сотрудников и заключенных. Последний раз такое происходило в 1995 году из-за беспорядков в пенитенциарных учреждениях нескольких городов.