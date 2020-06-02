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Беспорядки в городах США. Главное

В США несколько дней продолжаются беспорядки из-за гибели афроамериканца после жесткого задержания. В десятках городов ввели комендантский час. Что происходит в Соединенных Штатах — в материале РБК
Фото: Jim Bourg / Reuters
Фото: Jim Bourg / Reuters

Как развивались события

  • Протесты в США начались около недели назад из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда после задержания 25 мая.
  • Акции начались в Миннеаполисе, где погиб Флойд, и переросли в погромы.
  • В других городах уличные выступления начались позже и первоначально были мирными, но затем тоже перешли в беспорядки. Наиболее острая ситуация сложилась к выходным.
  • За время протестов были задержаны более 4 тыс. человек. По информации СМИ, среди задержанных в Нью-Йорке оказалась дочь мэра города Билла де Блазио Кьяра.
  • Погибли несколько человек, включая сотрудника американской ФСО, получившего огнестрельные ранения в Окленде (Калифорния).
  • В разных городах произошли погромы. Например, были разграблены несколько магазинов на Манхэттене.
  • К подавлению беспорядков привлечены более 17 тыс. бойцов Национальной гвардии.
  • Президент США Дональд Трамп заявил о готовности при необходимости ввести войска в тот или иной штат.
  • Комендантский час ввели около 40 городов, в том числе Вашингтон. В Нью-Йорке комендантский час не отменят до конца недели.
  • Власти США решили закрыть федеральные тюрьмы для обеспечения безопасности сотрудников и заключенных. Последний раз такое происходило в 1995 году из-за беспорядков в пенитенциарных учреждениях нескольких городов.

Беспорядки на улицах американских городов. Фоторепортаж
Фотогалерея 

  • По данным CNN, во время протестов у Белого дома в ночь на 30 мая президент США Дональд Трамп с женой Меланией и сыном Бэрроном около часа провел в бункере (это укрытие 11 сентября 2001 года во время терактов использовал Джордж Буш — младший. — РБК).
  • В Миннеаполисе (Миннесота) арестовали водителя, проехавшего на крупном грузовике через толпу протестующих. Его мотивы неизвестны. По данным американских СМИ, машина ехала на полной скорости.

Что стало причиной протестов

  • Протесты вызваны гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания, это произошло 25 мая.
  • 46-летнего Флойда задержали по подозрению в использовании поддельных купюр. Один из полицейских, Дерек Шовин, надавил ему коленом на горло, игнорируя слова Флойда о том, что он не может дышать.
  • Этот эпизод попал на видео.
  • Через несколько часов Флойд умер в больнице.
  • Четверо полицейских, производивших задержание, были уволены.
  • Шовин арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве.
  • По результатам первой экспертизы Флойд умер не от удушья. Специалисты сделали вывод, что причиной смерти могло стать сочетание обстоятельств задержания, сопутствующих проблем со здоровьем и возможной интоксикации. Родственники Флойда не согласны с результатами экспертизы и обратились к независимым экспертам.
  • Независимые судмедэксперты пришли к выводу, что причиной смерти стала механическая асфиксия.

Реакция на беспорядки

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что эти протесты не имеют ничего общего со справедливостью, и пообещал не допустить в стране анархии.
  • Трамп также заявил, что США включат в список террористических организаций движение «Антифа», сторонники которого, как он считает, стоят за организацией беспорядков.
  • Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс высказала предположение, что к беспорядкам может быть причастна Россия, например в части использования подстрекательства в соцсетях.
  • Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала это заявление пропагандой.
  • В Кремле заявили, что точка зрения Райс ошибочна.
  • Американские чиновники обеспокоены, что массовые протесты в разных штатах могут спровоцировать новую вспышку COVID-19, отмечает The New York Times.
Автор: Анастасия Антипова
Теги: беспорядки, протесты, Вашингтон, Дональд Трамп
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