Беспорядки в городах США. Главное

В США несколько дней продолжаются беспорядки из-за гибели афроамериканца после жесткого задержания. В десятках городов ввели комендантский час. Что происходит в Соединенных Штатах — в материале РБК

Фото: Jim Bourg / Reuters

Как развивались события

Протесты в США начались около недели назад из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда после задержания 25 мая.

Акции начались в Миннеаполисе, где погиб Флойд, и переросли в погромы.

В других городах уличные выступления начались позже и первоначально были мирными, но затем тоже перешли в беспорядки. Наиболее острая ситуация сложилась к выходным.

За время протестов были задержаны более 4 тыс. человек. По информации СМИ, среди задержанных в Нью-Йорке оказалась дочь мэра города Билла де Блазио Кьяра.

Погибли несколько человек, включая сотрудника американской ФСО, получившего огнестрельные ранения в Окленде (Калифорния).

В связи с беспорядками мобилизованы 5 тыс. бойцов Национальной гвардии, еще 2 тыс. готовы к мобилизации при необходимости.

Комендантский час из-за протестов ввели около 40 городов, в том числе Вашингтон.