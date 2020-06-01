Общество , 01 июн, 15:02
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Беспорядки в городах США. Главное
В США несколько дней продолжаются беспорядки из-за гибели афроамериканца после жесткого задержания. В десятках городов ввели комендантский час. Что происходит в Соединенных Штатах — в материале РБК
Как развивались события
- Протесты в США начались около недели назад из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда после задержания 25 мая.
- Акции начались в Миннеаполисе, где погиб Флойд, и переросли в погромы.
- В других городах уличные выступления начались позже и первоначально были мирными, но затем тоже перешли в беспорядки. Наиболее острая ситуация сложилась к выходным.
- За время протестов были задержаны более 4 тыс. человек. По информации СМИ, среди задержанных в Нью-Йорке оказалась дочь мэра города Билла де Блазио Кьяра.
- Погибли несколько человек, включая сотрудника американской ФСО, получившего огнестрельные ранения в Окленде (Калифорния).
- В связи с беспорядками мобилизованы 5 тыс. бойцов Национальной гвардии, еще 2 тыс. готовы к мобилизации при необходимости.
- Комендантский час из-за протестов ввели около 40 городов, в том числе Вашингтон.
- По данным CNN, во время протестов у Белого дома в ночь на 30 мая президент США Дональд Трамп с женой Меланией и сыном Бэрроном около часа провел в бункере (это укрытие 11 сентября 2001 года во время терактов использовал Джордж Буш — младший. — РБК).
- В Миннеаполисе (Миннесота) арестовали водителя, проехавшего на крупном грузовике через толпу протестующих. Его мотивы неизвестны. По данным американских СМИ, машина ехала на полной скорости.