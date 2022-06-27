Reuters узнал о стремлении Зеленского завершить конфликт до начала зимы

По данным дипломатических источников агентства, об этом президент Украины сказал участникам саммита G7. Заявление прозвучало на фоне сообщений о возможности затяжного конфликта

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам G7, что хотел бы завершения боевых действий к концу года, до начала зимы. Об этом агентству Reuters рассказали два дипломата ЕС. Зеленский по видеосвязи участвует в саммите стран G7, который проходит в Германии.

Ранее надежду на завершение российской спецоперации на Украине до конца года выражали глава ДНР Денис Пушилин и депутат Госдумы Адам Делимханов.

Боевые действия на Украине продолжаются с 24 февраля. Российские власти подчеркивают, что военная операция завершится после выполнения ее основных задач — «полного освобождения Донбасса» и «демилитаризаци и денацификации» Украины. Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев в мае заявил, что Россия при выполнении задач спецоперации «не гонится за сроками». «Нацизм нужно либо искоренить на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме», — пояснил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 июня предупредил, что кризис на Украине будет длительным.

О возможности затяжного конфликта на Украине говорят и в западных странах. Премьер Великобритании Борис Джонсон 18 июня заявил, что Россия «прибегает к тактике на истощение», и призвал союзников готовиться к длительному противостоянию. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на следующий день допустил, что военные действия могут затянуться на годы. Газета Washington Post писала, что к затяжному сценарию готовятся США и их союзники.

Зеленский в апреле заявлял о готовности «сражаться с Россией» и десять лет.

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Джонсон в ходе встречи на полях саммита G7 предостерег президента Франции Эмманюэля Макрона от попыток уладить конфликт на Украине сейчас. По мнению британского премьера, такие действия позволили бы России «манипулировать как суверенными странами, так и международными лидерами». Французский лидер до этого активно выступал в поддержку диалога между Россией и Украиной и мирного урегулирования. Джонсон и Макрон согласились, что сейчас есть возможность переломить ход конфликта — для этого необходимо продолжать поддерживать Киев, укрепляя его переговорную и военную позицию.

Мирные переговоры между российской и украинской делегациями заморожены уже несколько недель по инициативе Киева. Власти Украины поясняли, что на их отношение к диалогу повлияли события в Буче (в Минобороны отвергли причастность к убийству гражданского населения этого города в Киевской области). Зеленский заявлял, что для возобновления переговоров Москва должна вернуть взятые под контроль в ходе спецоперации территории. В МИД России после этих его слов усомнились в искренности желания Киева найти мирное решение.

Глава украинской делегации Давид Арахамия призывал для возобновления обсуждения усилить переговорную позицию Украины — в частности, поставками оружия. Российские власти, напротив, заявляют, что передача украинской стороне вооружений затягивает конфликт.

Позднее Арахамия допустил, что Киев сможет вернуться за стол переговоров после запланированного на конец августа контрнаступления. Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в ответ на это заявление Арахамии выразил сомнения в том, что к тому времени «будет о чем и с кем говорить».