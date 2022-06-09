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Военная операция на Украине ,  
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Делимханов заявил о надежде на завершение спецоперации до конца года

Адам Делимханов
Адам Делимханов (Фото: Государственная Дума РФ)

Депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что надеется на завершение специальной военной операции на Украине к концу этого года.

«Надеемся. Я думаю, больше продолжаться не будет», — сказал он в интервью «РИА Новости», отвечая на соответствующий вопрос. В то же время он подчеркнул, что говорить о завершении военной операции сейчас рано.

Делимханов — депутат Госдумы от Чечни с 2007 года, член фракции «Единая Россия».

Путин присвоил Делимханову звание Героя России за участие в спецоперации
Политика
Адам Делимханов

Россия ведет военную спецоперацию на Украине с 24 февраля. В середине марта глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Делимханов «не стал отсиживаться в стороне» и прибыл в зону боевых действий. Позднее Кадыров рассказал, что Делимханов руководил «штурмовой операцией» по взятию завода «Азовсталь» (позднее президент России приказал отменить штурм и заблокировать предприятие). Кадыров также публиковал видео, на которых депутат общается с «беженцами» и группами «добровольцев из Чечни».

В конце апреля президент Владимир Путин «за мужество и героизм», проявленные во время спецоперации на территориях ДНР, ЛНР и Украины, присвоил Делимханову звание Героя России.

В начале апреля комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы выдвинула Делимханова на пост первого зампреда комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции. Соответствующее постановление было принято Госдумой 7 июня, следует из базы данных законодательного органа.

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