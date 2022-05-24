Патрушев заявил, что Россия в спецоперации «не гонится за сроками»

Если «нацизм» не «искоренить на 100%», то он снова «поднимет голову уже через несколько лет», убежден секретарь Совбеза. Он заверил, что все поставленные задачи в ходе военной операции на Украине будут выполнены

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Россия при выполнении задач военной операции на Украине «не гонится за сроками», заявил в интервью «Аргументам и фактам» секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

«Нацизм нужно либо искоренить на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме», — сказал он.

Патрушев выразил уверенность, что все поставленные президентом цели будут выполнены, потому что «правда, в том числе историческая», — на стороне России. Цели Москвы по «денацификации» соседнего государства аналогичны тем, что СССР ставил в 1945 году после победы над нацистской Германией, пояснил глава Совбеза. «Помимо наказания нацистских преступников отменялись законы Третьего рейха, легализующие дискриминацию на основе расы, национальности, языка, религии, политических убеждений. Из школьного образования устранялись нацистские и милитаристские доктрины», — перечислил он.

Судьбу Украины по завершении боевых действий будет решать ее народ, отметил Патрушев.

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