Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 59,33 (+0,37) Инвестиции, 17 июн, 16:31
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 56,71 (-0,16) Инвестиции, 17 июн, 16:31
Джонсон призвал союзников готовиться к затяжному конфликту на Украине Политика, 00:12
Глава ФАС заявил об отсутствии сговора владельцев вагонов Бизнес, 00:00
Косачев обвинил Литву в нарушении обязательств после решения по транзиту Политика, 18 июн, 23:54
В Херсонской области анонсировали открытие крупных российских банков Политика, 18 июн, 23:26
Тысячи жителей Лондона вышли на митинг из-за кризиса стоимости жизни Политика, 18 июн, 23:22
Работа для подростка: как раннее трудоустройство помогает строить карьеру Партнерский проект, 18 июн, 23:02
Рогозин сообщил о предложении к S7 передать «Морской старт» государству Технологии и медиа, 18 июн, 22:56
Минобороны сообщило о 40 актерах в Николаеве для постановочных съемок Политика, 18 июн, 22:53
Глава ФАС назвал парадоксальной ситуацию с ценами на авиатопливо в России Экономика, 18 июн, 22:30
Судно под флагом Камеруна запросило помощи у берегов Туапсе Общество, 18 июн, 22:29
Захарова назвала визит Макрона и Шольца в Киев политическим шоу Политика, 18 июн, 22:29
Politico узнало, что США намерены отправить на Украину еще четыре РСЗО Политика, 18 июн, 22:06
Reuters узнал о прибытии «связанной с Керимовым» суперъяхты на Гавайи Политика, 18 июн, 22:05
В Москве умер судившийся с Навальным ветеран ВОВ Общество, 18 июн, 21:53

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  
0 

Джонсон призвал союзников готовиться к затяжному конфликту на Украине

Премьер Британии Джонсон призвал союзников готовиться к затяжному конфликту на Украине
Лондон призвал Запад продолжать поставлять Украине вооружение и обучать украинских военных, а также оказывать финансовую помощь Киеву в течение многих лет, чтобы «сохранить живучесть украинского государства»
Фото: Джастин Гриффитс-Уилльямс / РИА Новости
Фото: Джастин Гриффитс-Уилльямс / РИА Новости

Великобритания и западные союзники должны быть готовы к затяжному конфликту на Украине, так как Россия «прибегает к тактике на истощение». Об этом написал британский премьер-министр Борис Джонсон в статье для The Sunday Times.

«Время сейчас является жизненно важным фактором. Все будет зависеть от того, сможет ли Украина укрепить свою способность защищать свою территорию быстрее, чем Россия сможет восстановить свою способность к нападению. Наша задача — привлечь время на сторону Украины», — подчеркнул он.

Британский премьер заявил, что перед Лондоном и союзниками стоят четыре основные задачи:

  • обеспечить поставки Украине оружия, боеприпасов и проводить обучение украинских военных быстрее, чем получает российская сторона;
  • помочь сохранить «жизнеспособность украинского государства», так как президент Украины Владимир Зеленский должен выплачивать зарплаты, начинать восстановление страны, доставлять помощь — это требует постоянного финансирования, которое союзники «должны планировать и поддерживать в течение многих лет»;
  • развивать альтернативные сухопутные экспортные маршруты Украины, чтобы украинская экономика продолжала функционировать, поскольку «Россия заблокировала основные экспортные маршруты страны через Черное море»;
  • вывезти зерно, скопившееся на складах на Украине, и поддерживать усилия ООН по ведению переговоров о безопасном коридоре для его экспорта морским путем.

Джонсон признал, что ни один из этих шагов «не даст немедленных результатов», однако все они «служат одной цели» — укрепить позиции Украины, чтобы закончить конфликт «на условиях Зеленского».

Джонсон призвал продолжить поддержку Киева на фоне «усталости от Украины»
Политика
Борис Джонсон

Материал дополняется

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Очаровал всех, создал секту и заработал $1 млрд: история создателя WeWork
Статьи
Pro
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images Эмоциональный голод: что это такое и как он приводит к перееданию
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины
Статьи
Pro
Как программист стал самым юным миллиардером на ручной работе с ИИ
Статьи
Pro
Можно ли платить дивиденды в 2022 году
Статьи
Pro
Как отыскать финансовые резервы на черный день. Проводим инвентаризацию
Инструкции
Pro
Отбросит на 10 лет назад? Как вести цифровизацию на фоне импортозамещения
Прогнозы
Pro
Фото: Jack Taylor / Getty Images Польза сожалений и сила искреннего веселья: 5 свежих книг о саморазвитии
Статьи
Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Великобритания Борис Джонсон Украина Россия

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Джонсон призвал продолжить поддержку Киева на фоне «усталости от Украины»
Политика
Джонсон предложил за четыре месяца обучить 10 тыс. украинских солдат
Политика
Washington Post узнала о подготовке США к затяжному конфликту на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter