Джонсон призвал союзников готовиться к затяжному конфликту на Украине

Лондон призвал Запад продолжать поставлять Украине вооружение и обучать украинских военных, а также оказывать финансовую помощь Киеву в течение многих лет, чтобы «сохранить живучесть украинского государства»

Фото: Джастин Гриффитс-Уилльямс / РИА Новости

Великобритания и западные союзники должны быть готовы к затяжному конфликту на Украине, так как Россия «прибегает к тактике на истощение». Об этом написал британский премьер-министр Борис Джонсон в статье для The Sunday Times.

«Время сейчас является жизненно важным фактором. Все будет зависеть от того, сможет ли Украина укрепить свою способность защищать свою территорию быстрее, чем Россия сможет восстановить свою способность к нападению. Наша задача — привлечь время на сторону Украины», — подчеркнул он.

Британский премьер заявил, что перед Лондоном и союзниками стоят четыре основные задачи:

обеспечить поставки Украине оружия, боеприпасов и проводить обучение украинских военных быстрее, чем получает российская сторона;

помочь сохранить «жизнеспособность украинского государства», так как президент Украины Владимир Зеленский должен выплачивать зарплаты, начинать восстановление страны, доставлять помощь — это требует постоянного финансирования, которое союзники «должны планировать и поддерживать в течение многих лет»;

развивать альтернативные сухопутные экспортные маршруты Украины, чтобы украинская экономика продолжала функционировать, поскольку «Россия заблокировала основные экспортные маршруты страны через Черное море»;

вывезти зерно, скопившееся на складах на Украине, и поддерживать усилия ООН по ведению переговоров о безопасном коридоре для его экспорта морским путем.

Джонсон признал, что ни один из этих шагов «не даст немедленных результатов», однако все они «служат одной цели» — укрепить позиции Украины, чтобы закончить конфликт «на условиях Зеленского».

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