В МИД заявили о неконструктивном подходе Украины к переговорному процессу
Выдвижение Киевом условий для разблокировки переговоров по урегулированию заставляет «сомневаться в искренности их желания найти мирное решение», заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко, передает ТАСС.
В опубликованном накануне интервью японскому телеканалу NHK президент Украины Владимир Зеленский сказал, что возобновление переговоров будет возможно лишь после возвращения Киеву территорий, перешедших под контроль России с 24 февраля.
«Мы вряд ли можем оценить это заявление Зеленского как конструктивное. Хотелось бы напомнить, что Украина активно участвовала в переговорах фактически с первого дня начала специальной военной операции и не ставила никаких условий», — отметил Руденко.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее пояснял, что уступки со стороны Украины, по его мнению, не прекратят конфликт, а лишь приостановят его. Он назвал «очень странными» призывы западных стран к прекращению огня, потому что в таком случае российские силы останутся на занятых ими территориях.
После начала военной операции на Украине российские войска взяли под контроль Херсонскую область, южную часть Запорожской области и населенные пункты в других регионах страны. Сейчас российские силы сконцентрировали свою деятельность на территориях ЛНР и ДНР.
Переговоры между российской и украинской делегациями начались в конце февраля. Последняя очная встреча состоялась 29 марта в Стамбуле, после нее Киев передал Москве свои предложения по мирному урегулированию. В конце апреля российская сторона направила украинской свой проект договора.
17 мая Москва и Киев сообщили о приостановке переговоров. Глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский 22 мая заявил, что Россия не отказывается от переговоров, но сейчас процесс заморожен по инициативе Украины.
В Киеве в начале апреля объясняли, что на «эмоциональный фон» переговоров повлияли события в Буче: украинские власти сообщали об убийствах мирных жителей в городе. В Минобороны публикацию кадров из Бучи назвали провокацией.