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В МИД заявили о неконструктивном подходе Украины к переговорному процессу

Украинские власти заявили, что смогут сесть за стол переговоров после возвращения им занятых с 24 февраля территорий. По словам замминистра Руденко, такая позиция вызывает сомнения в стремлении Киева найти мирное решение
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters)

Выдвижение Киевом условий для разблокировки переговоров по урегулированию заставляет «сомневаться в искренности их желания найти мирное решение», заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко, передает ТАСС.

В опубликованном накануне интервью японскому телеканалу NHK президент Украины Владимир Зеленский сказал, что возобновление переговоров будет возможно лишь после возвращения Киеву территорий, перешедших под контроль России с 24 февраля.

«Мы вряд ли можем оценить это заявление Зеленского как конструктивное. Хотелось бы напомнить, что Украина активно участвовала в переговорах фактически с первого дня начала специальной военной операции и не ставила никаких условий», — отметил Руденко.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее пояснял, что уступки со стороны Украины, по его мнению, не прекратят конфликт, а лишь приостановят его. Он назвал «очень странными» призывы западных стран к прекращению огня, потому что в таком случае российские силы останутся на занятых ими территориях.

После начала военной операции на Украине российские войска взяли под контроль Херсонскую область, южную часть Запорожской области и населенные пункты в других регионах страны. Сейчас российские силы сконцентрировали свою деятельность на территориях ЛНР и ДНР.

Переговоры между российской и украинской делегациями начались в конце февраля. Последняя очная встреча состоялась 29 марта в Стамбуле, после нее Киев передал Москве свои предложения по мирному урегулированию. В конце апреля российская сторона направила украинской свой проект договора.

17 мая Москва и Киев сообщили о приостановке переговоров. Глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский 22 мая заявил, что Россия не отказывается от переговоров, но сейчас процесс заморожен по инициативе Украины.

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В Киеве в начале апреля объясняли, что на «эмоциональный фон» переговоров повлияли события в Буче: украинские власти сообщали об убийствах мирных жителей в городе. В Минобороны публикацию кадров из Бучи назвали провокацией.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
МИД Андрей Руденко Украина переговоры
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