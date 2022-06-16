Глава ДНР выразил надежду на завершение спецоперации до конца года
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин надеется на завершение российской спецоперации на Украине до конца года, передает «РИА Новости».
О возможном окончании спецоперации на Украине до конца года ранее также заявил депутат Госдумы Адам Делимханов. Пушилин согласился с такой оценкой. «Я очень на это надеюсь», — сказал он, комментируя слова парламентария.
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о начале проведения специальной военной операции на Украине в целях «денацификации» и «демилитаризации» соседней страны. В конце марта Минобороны сообщило о выполнении ключевых задач на киевском и черниговском направлениях. В ведомстве также заявляли, что главной целью российских войск служит «полное освобождение Донбасса».
В конце мая секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Москва «не гонится за сроками» при выполнении задач спецоперации, а министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что наступление на Украине замедляется сознательно ради открытия гумкоридоров и режимов тишины. О том, что спецоперация будет завершена «после выполнения всех поставленных задач», говорил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Под контролем российских сил сейчас находятся Мариуполь, вся Херсонская область, Бердянск, Мелитополь и ряд других населенных пунктов Запорожской области.
С конца февраля Москва и Киев вели переговоры о мирном урегулировании. Одна из очных встреч прошла в Стамбуле, где украинская сторона передала российской свои предложения. Лавров говорил, что позднее Москва передала Киеву ответные предложения, но реакции от украинских властей на них не последовало.
В середине мая переговоры между Россией и Украины были остановлены, это подтвердили обе стороны. Украинский лидер Владимир Зеленский сообщал, что Киев готов на переговоры только в случае возвращения территорий по состоянию до начала спецоперации.