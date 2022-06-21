Песков заявил, что кризис на Украине будет долгим

Россия проводит спецоперацию на Украине уже почти четыре месяца. О выполнении первого этапа операции Минобороны сообщило в конце марта. По словам Пескова, «это будет длительный кризис»

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Кризис на Украине будет долгим, а страны Запада никогда не смогут вернуть доверие Москвы. Об этом в интервью телеканалу MSNBC заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да, это будет длительный кризис, но мы никогда больше не будем доверять Западу», — сказал он.

Спецоперация России на Украине началась в ночь на 24 февраля, такое решение принял президент Владимир Путин. Он назвал свое решение вынужденным и пояснил, что в ином случае Россия столкнулась бы с еще большей угрозой. О выполнении целей первого этапа спецоперации российское Минобороны сообщило в конце марта. В ведомстве заявили, что план действий предполагал заставить противника сконцентрировать силы и ресурсы на защите больших населенны пунктов, в том числе — Киева. Главной целью операции является донбасское направление, указали в министерстве.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее говорил, что Лондон и западные союзники должны быть готовы к затяжному конфликту на Украине. По его словам, они должны обеспечить поставки Киеву оружия, боеприпасов и проводить обучение украинских военных быстрее, чем российская сторона.

С его мнением согласился генсек НАТО Йенс Столтенберг, который заявил, что альянс должен быть готов оказывать Киеву помощь в условиях затяжных боевых действий. «Мы должны подготовиться к тому, что он [конфликт на Украине] может занять годы. Мы не должны отказываться от поддержки Украины, несмотря на то что затраты высоки», — говорил он.

О том, что США и союзники готовятся к затяжному конфликту на Украине, также писала газета The Washington Post. Источник издания отмечал, что увеличение поставок американского оружия нацелено на предотвращение затягивания боевых действий, поскольку США таким образом пытаются добиться отказа Москвы от их продолжения и укрепить позицию Киева на переговорах.

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Западные страны, в том числе ЕС и США, после начала российской военной операции ввели против Москвы санкции и начали поставку Киеву вооружений. В начале июня власти США сообщили, что в рамках очередного пакета военной помощи поставят Украине РСЗО HIMARS.

Российские власти осуждают передачу Киеву оружия. По мнению президента Владимира Путина, цель «возни» вокруг таких поставок — как можно сильнее затянуть конфликт. Глава МИДа Сергей Лавров говорил, что раз НАТО «вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси, то на войне как на войне». При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что цели военной операции на Украине будут выполнены, несмотря на «накачку» Киева западным оружием.