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G7: какие страны входят, цели организации, саммиты

Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Что такое «Большая семерка»

«Большая семерка» («Группа семи», G7) — это неформальное объединение наиболее развитых стран, которое ежегодно проводит форумы для обсуждения финансово-экономических и политических вопросов. В нее входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, регулярно участвуют представители Евросоюза.

G7 не имеет учредительного документа, процедурных правил и секретариата, однако в силу экономического и политического веса участников оказывает влияние на мировую экономику и работу международных организаций. Совокупный ВВП стран участниц — $40,27 трлн — составляет 40% от общемирового, в странах G7 проживают 10% населения мира (2024).

Кто участвует и кого приглашают

  • Великобритания
  • Германия
  • Италия
  • Канада
  • США
  • Франция
  • Япония

В 1998–2014 годах членом группы была Россия, она носила название «Большой восьмерки».

Европейский союз (ЕС) представляют председатели Еврокомиссии и Евросовета. ЕС обладает всеми правами участника G7, кроме председательства и проведения саммитов.

Председатель определяется на основе ротации на один год в следующей очередности: Франция, США, Великобритания, Германия, Япония, Италия, Канада. Председательствующая страна выделяет средства на работу G7, проводит у себя мероприятия группы, определяет их повестку. В 2024 году председатель — Италия.

С 1989 года отдельные страны приглашались на ужин накануне саммита, с 2002 года их стали регулярно приглашать и на мероприятия саммита.

С 1980-х годов в саммитах участвуют представители бизнес-объединений, профсоюзов и организаций гражданского общества, с 2000 года — представители крупных международных компаний.

В 2024 году гостями стали папа римский Франциск I, главы Алжира, Аргентины, Бразилии, Индии, Иордании, Кении, Мавритании (в качестве председательницы Африканского союза), ОАЭ, Туниса, Турции и Украины, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, а также главы Всемирного банка, МВФ, Африканского банка развития и Организации экономического сотрудничества и развития.

История «Большой семерки»

История «Большой семерки» началась весной 1973 года с неофициальных встреч министров финансов Великобритании, Западной Германии, США и Франции, которые проходили в библиотеке Белого дома в Вашингтоне. Их инициатором был министр финансов США Джордж Шульц. Идея заключалась в неформальных и непубличных дискуссиях с открытой повесткой, свободных от протокольных ограничений и бюрократических процедур.

В таком формате главы финансовых ведомств ведущих промышленных стран могли лично знакомиться друг с другом, обмениваться мнениями о проблемах международной валютной системы и договариваться о способах их решения. Потребность в таком формате была обусловлена тем, что традиционные международные институты оказались негибкими и неэффективными в преодолении кризисных тенденций в мировой экономике (крах Бреттон-Вудской системы, нефтяной кризис 1973 года и последовавшая за ним рецессия).

По месту встреч клуб поначалу носил название «Библиотечной группы», после присоединения к нему осенью 1973 года Японии — «Группы пяти».

В 1975 году президент Франции Валери Жискар д’Эстен и канцлер ФРГ Гельмут Шмидт договорились повысить уровень встречи до саммита глав государств и правительств. В результате долгих переговоров Жискар д’Эстен согласился на участие в форуме Италии.

Осенью 1975 года накануне саммита в отеле «Карлтон» в Нью-Йорке состоялась первая неофициальная встреча эмиссаров глав государств, которые с 1977 года получат название шерп.

Сам саммит состоялся 15–17 ноября 1975 года в замке Рамбуйе неподалеку от Парижа в формате «Группа пяти» плюс Италия. Его главной темой стала стабильность обменных курсов валют. Однако встречи «пятерки», на которые приглашались также руководители центральных банков, продолжались два-три раза в год до 1987 года.

Первый саммит прошел успешно (США и Франция значительно продвинулись в урегулировании своих разногласий), поэтому спустя полгода по инициативе США стороны договорились встретиться снова. Начиная со встречи в Пуэрто-Рико в 1976 году, к которой присоединилась Канада, саммиты стали ежегодными мероприятиями. Обычно они проводились в мае-июле и были приурочены к важным совещаниям МВФ, ОЭСР и Всемирного банка. Помимо национальных лидеров, в них участвовали главы МИД и министры финансов. На лондонский саммит в 1977 году впервые были приглашены президент Еврокомиссии и председатель Европейского экономического сообщества (ныне Европейский союз, ЕС), начиная с саммита в Оттаве (1981) ЕС участвует во всех мероприятиях группы.

К 1990-м годам саммиты G7 превратились в крупные и престижные международные события с участием многотысячных делегаций, их мероприятия широко освещались в прессе. Своеобразным знаком признания стали приуроченные ко встречам G7 многочисленные контрсаммиты, митинги и демонстрации, направленные на привлечение внимания участников к тем или иным социальным или экологическим проблемам.

Участие России

В июле 1989 года председатель Верховного совета СССР Михаил Горбачев впервые заявил о желании участвовать в работе саммита. В 1991 году Горбачев (уже в статусе президента СССР), а в 1992 и 1993 годы президент России Борис Ельцин встречались с участниками «семерки» после завершения саммитов. В 1993–1996 годы Россия участвовала в финальных мероприятиях форумов «семерки» (формат G7/8), в 1994 году полноценно участвовала в политической части (формат «Политической восьмерки»), а в 1997 году — с самого начала мероприятия, но с ограничениями. Кроме того, в 1996 году Москва приняла у себя специальный саммит «семерки» по ядерной безопасности.

С 1998 года Россия стала полноправным членом объединения, группа стала называться «Большой восьмеркой». Однако встречи глав государств и правительств в формате «семерки» без участия России продолжались до 2002 года, а встречи министров финансов — еще дольше.

В 2006 году Россия впервые приняла у себя саммит «Группы восьми» в Стрельне (пригород Санкт-Петербурга), центральными пунктами повестки были заявлены энергетика, здравоохранение и образование, однако основное внимание было уделено обострившемуся ближневосточному конфликту.

В январе 2014 года в порядке очередности Россия снова стала председательницей «Большой восьмерки» и должна была в июне принять саммит в Сочи. Однако из-за присоединения Крыма участники договорились провести встречу без России, а саммит в формате «семи» был перенесен в Брюссель.

В 2022–2024 годы участники «семерки» согласовали несколько пакетов санкций против России, мер против российской нефти и по использованию замороженных российских активов.

Мероприятия и органы «Большой семерки»

Ключевыми мероприятиями G7 являются ежегодные саммиты глав государств и правительств (последний — 50-й по счету — прошел в июне 2024 года в итальянском регионе Апулия). Каждый саммит завершается принятием совместного заявления (коммюнике).

Поскольку формат встреч «Большой семерки» постоянно расширялся и усложнялся, в работе G7 повышалась роль шерп. Это личные представители глав государств, которые занимаются подготовкой к саммитам, консультируют лидеров, согласовывают повестку с национальными интересами и приоритетами, составляют итоговые заявления. Шерпы и их помощники регулярно встречаются несколько раз в год.

С 1975 года неотъемлемой частью работы саммитов были встречи министров экономики и финансов, а также глав внешнеполитических ведомств. В 1986 году сформировалась группа глав минфинов «семерки», в которой участвовали председатели финансовых регуляторов и управляющий МВФ. Начиная с саммита в Бирмингеме (1998) встречи глав МИД, министров финансов и управляющих центральными банками проводятся обособленно, обычно — за неделю до начала основного мероприятия.

В 1982–1999 годы три-четыре раза в год проходили встречи «Четырехсторонней группы» по внешней торговле — руководителей торговых ведомств США, Канады, Евросоюза и Японии.

Со временем на периодической, а затем регулярной основе стали проводиться встречи глав других профильных министерств: окружающей среды (с 1994 года), труда и занятости (с 1996 года), энергетики (с 1998 года), а также образования, здравоохранения, юстиции и др. Периодически созываются специальные встречи министров.

На 2024 году в Италии запланировано проведение 21 министерской встречи.

С 2002 года проходят встречи председателей нижних палат парламентов, с 2008 года в них участвует председатель Европарламента, с 2022 года — спикер Верховной рады Украины (в статусе наблюдателя).

Еще одно направление работы в рамках G7 — это целевые и рабочие экспертные группы. Как правило, они создаются на один год, но некоторые работают уже несколько десятилетий, среди них самые известные:

  • Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF, создана в 1989 году)
  • Римская/Лионская группа (по борьбе с терроризмом и организованной преступностью, с 1995 года)
  • «Группа Карнеги» (объединяет министров науки, собирается с 1991 года)

Цели объединения и темы саммитов стран

Цели саммитов и других встреч G7 — обсуждение глобальных экономических, политических и социальных вопросов, поиск и выработка согласованных мер по проблемам мирового и регионального значения.

Первоначально на саммитах обсуждались вопросы кредитно-денежной политики, курсы валют, антиинфляционные меры. Со временем в круг постоянно обсуждаемых тем вошли торговля, экономический рост, энергоресурсы и атомная энергетика. С 1983 года в повестку входят отдельные вопросы безопасности, контроля над вооружениями, глобализации, окружающей среды, урегулирования конфликтов и кризисов. После мирового финансового кризиса 1997–1998 годов в повестку саммитов вошли корпоративная ответственность и регулирование, с 2002 года — борьба с терроризмом.

Отдельные темы доминировали в повестке нескольких саммитов. Среди них — задолженность бедных стран (1988, 1989, 1996, 1998), реформирование международных институтов (1995, 1996), вопросы развития Африки (2002, 2003, 2005).

В 2024 году темами саммита были заявлены Африка, изменение климата, миграция, ситуации на Украине и в секторе Газа, а также проблемы искусственного интеллекта.

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Алексей Целунов
«Большая семерка» G7 саммит G7
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