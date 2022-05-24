Зеленский назвал условием для переговоров возврат утраченных территорий

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 58,87 (-1,51) Инвестиции, 15:58
Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 56,97 (-1,24) Инвестиции, 15:58
Forbes узнал, что ФБР предотвратило покушение на Джорджа Буша-младшего Политика, 20:26
Генпрокурор Украины допустила обмен осужденного российского военного Политика, 20:17
Goldman Sachs назвал условие для конца «медвежьего» рынка в США Инвестиции, 20:17
Федерация объяснила смену гражданства российской шахматистки на польское Спорт, 20:13
В Москве прошло расширенное заседание бюро Союза машиностроителей Пресс-релиз, 20:12
Глава YouTube исключила уход сервиса из России Технологии и медиа, 20:05
В Дании и Франции посоветовали привиться после контактов с оспой обезьян Общество, 20:03
На чемпионате мира по хоккею определились все участники плей-офф Спорт, 19:58
Роскомнадзор заблокировал сайты изданий «Вот так» и «Интерфакс-Украина» Политика, 19:49
Киссинджер призвал Киев пойти на уступки в переговорах с Москвой Политика, 19:46
Болезненные решения: как облегчить жизнь родственникам с инвалидностью Партнерский проект, 19:45
Медведев и Хачанов оценили решение лишить Уимблдон рейтинговых очков Спорт, 19:39
Минобрнауки заявило о планах отказаться от Болонской системы Общество, 19:27
Зеленский назвал условием для переговоров возврат утраченных территорий Политика, 19:23
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский назвал условием для переговоров возврат утраченных территорий

Зеленский: Украина вернется к переговорам, когда вернет утраченные с 24 февраля территории
Перед тем как приступить к переговорам с Россией, Украина намерена вернуть территории, которые она контролировала до 24 февраля, заявил Зеленский. Ранее Москва сообщила, что Киев практически вышел из переговорного процесса *
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: John Moore / Getty Images)

Украина начнет переговоры с Россией после того, как вернет свои территории, утраченные после начала российской военной спецоперации 24 февраля, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому телеканалу NHK.

«Безусловно, мы должны вернуть все наши территории. Но это, вероятнее всего, будет связано с жертвами. Для начала мы планируем вернуть [территории] в состояние до 24 февраля. А затем мы сядем за стол переговоров», — отметил он.

24.02–24.05. Инфографика
Политика

Российская и украинская стороны сообщили о приостановке переговоров 17 мая. После встречи делегаций в конце марта в Стамбуле обсуждение продолжалось по видеосвязи, но теперь не идет ни в каком виде, сказали в российском МИДе. Ответственной за приостановку переговоров в ведомстве назвали Украину. По словам замглавы МИДа Андрея Руденко, она «практически вышла из переговорного процесса».

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

На Украине в начале апреля заявили, что на переговорный фон повлияли события в Буче, которые Россия называет провокацией. О влиянии этих событий говорил и президент России Владимир Путин. Помимо этого, по его словам, Киев изменил свою позицию по Донбассу и Крыму и хочет решить их судьбу на двустороннем саммите, в то время как Москва добивается урегулирования этого вопроса на этапе проекта мирного соглашения.

В то же время российские власти отметили, что готовы вернуться к переговорам. Как отметил помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский, Москва передала Киеву ответные предложения по урегулированию и теперь «мяч на его стороне».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Почему инвесторы бегут из крипты: две причины и одна теория заговора
Прогнозы
Pro
Фото: Zuma \ ТАСС Профессия продавца все еще не престижна: что ее ждет в будущем
Инструкции
Pro
Почему обвалились продажи NFT
Статьи
Pro
Фото: insta_photos / Shutterstock Что делать с ETF: мнения аналитиков
Статьи
Pro
Когда щедрость работодателя к выплатам премий заинтересует ФНС — кейсы
Кейсы
Pro
Фото: Christian Charisius / Reuters Не все деньги должны работать: как создать в компании резервный фонд
Инструкции
Pro
На Мосбиржу вернулись БПИФы на иностранные бумаги. Что делать инвестору
Статьи
Pro
Два кейса, как удерживать работников с помощью stay-интервью
Кейсы

Материалы к статье
Авторы
Теги
Персоны
Виктория Полякова Виктория Полякова
переговоры Украина Владимир Зеленский Военная операция на Украине

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
Зеленский назвал единственную тему для возможных переговоров с Путиным
Политика
Мединский заявил о готовности к переговорам и об их заморозке Украиной
Политика
Шольц заявил о неготовности Путина к «серьезным переговорам» по Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter