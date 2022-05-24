Зеленский назвал условием для переговоров возврат утраченных территорий

Перед тем как приступить к переговорам с Россией, Украина намерена вернуть территории, которые она контролировала до 24 февраля, заявил Зеленский. Ранее Москва сообщила, что Киев практически вышел из переговорного процесса *

Владимир Зеленский (Фото: John Moore / Getty Images)

Украина начнет переговоры с Россией после того, как вернет свои территории, утраченные после начала российской военной спецоперации 24 февраля, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому телеканалу NHK.

«Безусловно, мы должны вернуть все наши территории. Но это, вероятнее всего, будет связано с жертвами. Для начала мы планируем вернуть [территории] в состояние до 24 февраля. А затем мы сядем за стол переговоров», — отметил он.

Российская и украинская стороны сообщили о приостановке переговоров 17 мая. После встречи делегаций в конце марта в Стамбуле обсуждение продолжалось по видеосвязи, но теперь не идет ни в каком виде, сказали в российском МИДе. Ответственной за приостановку переговоров в ведомстве назвали Украину. По словам замглавы МИДа Андрея Руденко, она «практически вышла из переговорного процесса».

На Украине в начале апреля заявили, что на переговорный фон повлияли события в Буче, которые Россия называет провокацией. О влиянии этих событий говорил и президент России Владимир Путин. Помимо этого, по его словам, Киев изменил свою позицию по Донбассу и Крыму и хочет решить их судьбу на двустороннем саммите, в то время как Москва добивается урегулирования этого вопроса на этапе проекта мирного соглашения.

В то же время российские власти отметили, что готовы вернуться к переговорам. Как отметил помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский, Москва передала Киеву ответные предложения по урегулированию и теперь «мяч на его стороне».