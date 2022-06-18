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Военная операция на Украине ,  
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Медведев усомнился, что в августе будет о чем и с кем говорить по Украине

Так он прокомментировал слова главы украинской делегации Давида Арахамии, предположившего ранее, что после готовящегося контрнаступления ВСУ в августе позиция Киева на переговорах будет усилена
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил сомнения насчет перспективы переговоров с Украиной «к концу августа», о которых говорил глава украинской делегации Давид Арахамия.

«Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чем и с кем говорить», — написал Медведев в Telegram-канале.

Арахамия в интервью «Голосу Америки» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов») допустил, что Киев вернется к переговорам с Москвой к концу августа. По его словам, в это время ожидаются «контрнаступательные операции» ВСУ «в некоторых местах» и в таком случае украинская сторона на переговорах сможет выступать с позиции силы. Арахамия предложил и альтернативное условие возобновления диалога — добровольное возвращение российских войск к позициям, которые те занимали до начала спецоперации.

Украина допустила возобновление переговоров с Россией в августе
Политика
Давид Арахамия

Глава делегации исключил потерю Украиной территорий, но сказал, что Киев сможет рассмотреть политическое соглашение, при котором бы, например, «не поднимал вопрос Крыма на протяжении определенного количества лет».

Переговоры были приостановлены в мае по инициативе Украины. В Москве с тех пор заявляют о готовности к диалогу и говорят, что «мяч на стороне Киева». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал европейских лидеров повлиять на украинские власти, «с тем чтобы побудить их трезво взглянуть на ситуацию».

Медведев ранее утверждал, что украинское руководство было готово «договариваться по ключевым моментам», но сменило курс под влиянием стран Запада. По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, именно Запад не разрешает Киеву вести переговоры. При этом представители властей западных стран (президент Франции Эмманюэль Макрон, глава МИД Великобритании Лиз Трасс) заявляют о необходимости сесть за стол переговоров с Россией. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что мир на Украине возможен, но «вопрос, какова будет его цена» и «сколько территории, сколько независимости, сколько свободы, сколько демократии» Киев готов отдать за это. Он подчеркнул, что конфликт должен закончиться дипломатическим путем.

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Персоны
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Дмитрий Медведев Давид Арахамия переговоры Украина

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года

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