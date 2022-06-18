Украина допустила возобновление переговоров с Россией в августе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 59,33 (+0,37) Инвестиции, 17 июн, 16:31
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 56,71 (-0,16) Инвестиции, 17 июн, 16:31
Борисов сообщил о применении российскими военными Су-57 на Украине Политика, 13:36
ФХР объяснила свое предложение разделить КХЛ на «сильных» и «слабых» Спорт, 13:33
На ПМЭФ заключили соглашений на ₽5,6 трлн Экономика, 13:25
Как борются с рассеянностью пешеходов за границей Партнерский проект, 13:22
В Румынии предложили россиянке самую высокую зарплату в женском гандболе Спорт, 13:14
Джонсон призвал продолжить поддержку Киева на фоне «усталости от Украины» Политика, 13:13
Минобороны показало видео ударов Ка-52 по украинской бронетехнике Политика, 12:58
Титов рассказал о способе ввоза продукции Coca-Cola в Россию Бизнес, 12:56
РПЛ подтвердила рассмотрение вопроса о расширении лиги до 18 команд Спорт, 12:48
Украина допустила возобновление переговоров с Россией в августе Политика, 12:45
«Хочу отдать почку»: почему нужно изменить закон о пересадке органов Партнерский проект, 12:37
КХЛ не нашла оснований отказать в регистрации контракта осужденного Буше Спорт, 12:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:23
В «Авангарде» объяснили подписание осужденного за изнасилование игрока Спорт, 12:03

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  
0 

Украина допустила возобновление переговоров с Россией в августе

По словам главы украинской делегации Давида Арахамии, в августе Киев может провести «контрнаступательные операции в некоторых местах», что усилило бы его позицию на переговорах. Возобновление диалога в текущей ситуации он исключил
Давид Арахамия
Давид Арахамия (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Позиция Украины за столом переговоров с Россией может измениться уже к августу, предположил в интервью «Голосу Америки» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) глава украинской делегации Давид Арахамия. По его мнению, тогда Киев сможет вернуться к переговорам и выступать уже с позиции силы.

Арахамия добавил, что именно в это время ожидается контраступление украинских военных: «Мы не хотим делиться нашими планами с Россией, потому что они могут увидеть это в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем контрнаступательные операции в некоторых местах».

Другим возможным условием для начала переговоров глава делегации назвал добровольное возвращение российских войск к позициям, которые те занимали до 24 февраля. Возобновление диалога в нынешних условиях он исключил, подчеркнув, что потерю территорий Украина не примет, «это юридически невозможно». «Но мы можем рассмотреть политическое соглашение, подобное тому, которое мы предлагали к рассмотрению в Стамбуле. Таким образом, мы бы не поднимали вопрос Крыма на протяжении определенного количества лет, например», — рассказал Арахамия.

В свою очередь, депутат от партии «Слуга народа» Евгения Кравчук рассказала радиокомпании, что Киев поддерживает контакт с Москвой по гуманитарным вопросам. «Еще одна составляющая переговоров — это продовольственная безопасность: как вы знаете, наши порты заблокированы. Мы обсуждали коридоры, которые, возможно, будут организованы с помощью кораблей НАТО, которые будут охранять 60 миль до нейтральных вод, это могло бы быть решением», — добавила она.

Песков заявил, что Киев «морозит переговоры»
Политика
Дмитрий Песков

Делегации двух стран после начала российской военной операции провели несколько раундов переговоров. Самой продуктивной стала встреча в Стамбуле в конце марта, после которой стороны обменялись письменными предложениями по урегулированию.

Однако в мае и в Москве, и в Киеве сообщили о приостановке процесса. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский уточнил, что диалог заморожен по инициативе Украины. Президент Владимир Путин отмечал, что украинская сторона поменяла позицию в переговорах и отошла от стамбульских договоренностей.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Matthew Horwood / Getty Images Как перестать бояться и полюбить инфляцию
Статьи
Pro
Компания получила административный штраф. Как его отменить или уменьшить
Инструкции
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images Work-life баланс — главная причина выгорания: CEO Microsoft Сатья Наделла
Статьи
Pro
Фото: Jordan Whitt / Unsplash Много сплю, но все равно чувствую себя разбитым. Что не так
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Buda Mendes / Getty Images Спецоперация отсрочила кризис в Латинской Америке. Но это ненадолго
Прогнозы
Pro
И живи спокойно: шесть стран для смены налогового резидентства
Статьи
Pro
Фото: Matej Kastelic / Shutterstock 12 самых популярных российских акций: чего от них ждут эксперты
Статьи
Pro
Фото: Scott Halleran / Getty Images «Потеря нервов и времени»: хотят ли сотрудники быть начальниками — опрос
Исследования

Власти Украины поясняли, что на фон переговоров повлияли события в Буче: в начале апреля иностранные СМИ и украинские политики опубликовали фото мертвых мирных жителей этого города. В Минобороны отвергли причастность к убийству гражданского населения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 июня заявил, что Путин открыт к переговорам и «было бы здорово, если бы европейские лидеры оказали влияние на руководство Украины, с тем чтобы побудить их трезво взглянуть на ситуацию».

Арахамия прежде уже говорил, что для возобновления обсуждения переговорную позицию Украины необходимо усилить, в частности поставками оружия. Президент страны Владимир Зеленский условием для переговоров называл возврат Украине утраченных в ходе боевых действий территорий. В МИД России после этого усомнились в искренности желания Киева найти мирное разрешение конфликта.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Украина переговоры Давид Арахамия

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Глава МИД Британии призвала вернуть Украину за стол переговоров
Политика
Макрон заявил, что Зеленскому придется идти на переговоры с Россией
Политика
Мединский сообщил о созвонах с не желающей вести переговоры Украиной
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter