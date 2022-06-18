Украина допустила возобновление переговоров с Россией в августе

По словам главы украинской делегации Давида Арахамии, в августе Киев может провести «контрнаступательные операции в некоторых местах», что усилило бы его позицию на переговорах. Возобновление диалога в текущей ситуации он исключил

Давид Арахамия (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Позиция Украины за столом переговоров с Россией может измениться уже к августу, предположил в интервью «Голосу Америки» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) глава украинской делегации Давид Арахамия. По его мнению, тогда Киев сможет вернуться к переговорам и выступать уже с позиции силы.

Арахамия добавил, что именно в это время ожидается контраступление украинских военных: «Мы не хотим делиться нашими планами с Россией, потому что они могут увидеть это в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем контрнаступательные операции в некоторых местах».

Другим возможным условием для начала переговоров глава делегации назвал добровольное возвращение российских войск к позициям, которые те занимали до 24 февраля. Возобновление диалога в нынешних условиях он исключил, подчеркнув, что потерю территорий Украина не примет, «это юридически невозможно». «Но мы можем рассмотреть политическое соглашение, подобное тому, которое мы предлагали к рассмотрению в Стамбуле. Таким образом, мы бы не поднимали вопрос Крыма на протяжении определенного количества лет, например», — рассказал Арахамия.

В свою очередь, депутат от партии «Слуга народа» Евгения Кравчук рассказала радиокомпании, что Киев поддерживает контакт с Москвой по гуманитарным вопросам. «Еще одна составляющая переговоров — это продовольственная безопасность: как вы знаете, наши порты заблокированы. Мы обсуждали коридоры, которые, возможно, будут организованы с помощью кораблей НАТО, которые будут охранять 60 миль до нейтральных вод, это могло бы быть решением», — добавила она.

Делегации двух стран после начала российской военной операции провели несколько раундов переговоров. Самой продуктивной стала встреча в Стамбуле в конце марта, после которой стороны обменялись письменными предложениями по урегулированию.

Однако в мае и в Москве, и в Киеве сообщили о приостановке процесса. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский уточнил, что диалог заморожен по инициативе Украины. Президент Владимир Путин отмечал, что украинская сторона поменяла позицию в переговорах и отошла от стамбульских договоренностей.

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Власти Украины поясняли, что на фон переговоров повлияли события в Буче: в начале апреля иностранные СМИ и украинские политики опубликовали фото мертвых мирных жителей этого города. В Минобороны отвергли причастность к убийству гражданского населения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 июня заявил, что Путин открыт к переговорам и «было бы здорово, если бы европейские лидеры оказали влияние на руководство Украины, с тем чтобы побудить их трезво взглянуть на ситуацию».

Арахамия прежде уже говорил, что для возобновления обсуждения переговорную позицию Украины необходимо усилить, в частности поставками оружия. Президент страны Владимир Зеленский условием для переговоров называл возврат Украине утраченных в ходе боевых действий территорий. В МИД России после этого усомнились в искренности желания Киева найти мирное разрешение конфликта.