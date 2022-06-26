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Военная операция на Украине ,  
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Джонсон назвал Макрону причины не улаживать конфликт на Украине сейчас

Джонсон: попытки уладить конфликт на Украине сейчас грозят продлением нестабильности
Москва сможет манипулировать странами и рынками, если попытаться урегулировать конфликт сейчас, заявил Джонсон в беседе с Макроном. Президент Франции говорил, что говорил с Путиным более 100 часов с декабря
Эмманюэль Макрон и Борис Джонсон
Эмманюэль Макрон и Борис Джонсон (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Россия, в случае попыток европейских лидеров уладить конфликт на Украине сейчас, получит возможность манипулировать рынками и государствами, заявил британский премьер Борис Джонсон на встрече с французским президентом Эмманюэлем Макроном на полях саммита G7 в Германии.

«Премьер-министр подчеркнул, что любая попытка урегулировать конфликт сейчас приведет только к длительной нестабильности и позволит [Владимиру] Путину бесконечно манипулировать как суверенными странами, так и международными рынками», — говорится в сообщении офиса Джонсона.

Макрон и Джонсон согласились, что сейчас конфликт на Украине находится в критической точке, и «есть возможность переломить» его ход. Они отметили необходимость продолжать поддерживать Киев для укрепления его переговорной и военной позиций.

По словам французского президента, британский премьер проявил «большой энтузиазм» по вопросу создания европейского политического сообщества, предложенного Макроном, передает TF1.

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Макрон участил контакты с президентом России Владимиром Путиным с конца прошлого года. Москва тогда требовала от США и НАТО гарантий безопасности, в альянсе и Вашингтоне отказывались удовлетворить требования России (среди них была гарантия нерасширения военного блока). По данным на конец мая, наиболее частыми собеседниками Путина стали Макрон и немецкий канцлер Олаф Шольц.

Макрон отмечал, что провел в беседах с Путиным с декабря в общей сложности более 100 часов и сбился со счета. Частные контакты президентов Франции и России становились причиной для критики других европейских лидеров. Эстонский премьер Кая Каллас отмечала: «Я чувствую, что, если все постоянно звонят ему, он не получает сообщения о том, что он изолирован». Макрон настаивал, что поддержание контакта с Москвой является его долгом.

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Контакты с Путиным не приносят пользы, говорил глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс, указывая, что при этом диалог позволяет европейским лидерам изменить позицию по санкциям. «Потому что они понимают, что это уже больше не о расширении НАТО, не об Украине в НАТО — это совсем другой настрой», — пояснял министр. По его мнению, Россия думает не о мире, а о «присоединении некоторых территорий украинских, не знаю, Херсонская область, Донецкая область, о совершении каких-то других действий. Возможна ситуация, где они будут двигаться дальше на Молдову, восстанавливать великую Россию». В Москве обвинения в желании оккупировать территории Украины отвергали.

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Олаф Шольц

Джонсон ранее призвал западные страны приготовиться к затяжному характеру конфликта на Украине. Он уверен, что ситуация зависит от того, успеет ли Киев укрепить свою обороноспособность. «Наша задача — привлечь время на сторону Украины», — сказал он. Схожее суждение высказывал генсек НАТО Йенс Столтенберг, допуская, что конфликт может длиться годами.

В Кремле соглашались, что кризис на Украине продлится долго. «Да, это будет длительный кризис, но мы никогда больше не будем доверять Западу», — говорил представитель президента России Дмитрий Песков.


 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
переговоры Борис Джонсон Эмманюэль Макрон Украина Великобритания Париж нестабильность манипулирование

Борис Джонсон

политик, премьер-министр Великобритании

19 июня 1964 года

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года

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