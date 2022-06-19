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Военная операция на Украине ,  
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Генсек НАТО заявил о подготовке к затяжному конфликту на Украине

Генсек НАТО: поставки вооружения Киеву дадут ему возможность вернуть под контроль Донбасс
Поставки современного вооружения Киеву могут дать украинским войскам возможность вернуть под контроль Донбасс, отметил генсек НАТО Столтенберг. Однако он допустил, что конфликт может «затянуться на годы»
Фото: OLIVIER HOSLET / EPA / ТАСС
Фото: OLIVIER HOSLET / EPA / ТАСС

Никто не знает, сколько продлится военный конфликт на Украине, но НАТО должна быть готова оказывать Киеву помощь в условиях затяжных боевых действий. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью Bild.

«Мы должны подготовиться к тому, что он [конфликт на Украине] может занять годы. Мы не должны отказываться от поддержки Украины, несмотря на то, что затраты высоки — не только на военную помощь, но и из-за роста цен на энергоносители и продукты питания», — сказал он.

По словам Столтенберга, дальнейшие поставки современного вооружения Киеву могут увеличить шансы того, что Украина сможет снова вернуть под контроль Донбасс.

Генсек НАТО в очередной раз подчеркнул, что альянс продолжит поддерживать Украину в обороне, но он не является частью конфликта. «Мы помогаем стране, но мы не собираемся отправлять солдат НАТО на Украину», — заверил он.

Джонсон призвал союзников готовиться к затяжному конфликту на Украине
Политика
Фото:Джастин Гриффитс-Уилльямс / РИА Новости

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон и западные союзники должны быть готовы к затяжному конфликту на Украине. По его словам, они должны обеспечить поставки Киеву оружия, боеприпасов и проводить обучение украинских военных быстрее, чем российская сторона.

Британский премьер указал на необходимость продолжать поддерживать Киев, несмотря на опасность появления «усталости от Украины» по мере затягивания боевых действий.

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О том, что США и союзники готовятся к затяжному конфликту на Украине, ранее писала газета The Washington Post. Источник издания отмечал, что увеличение поставок американского оружия нацелено на предотвращение затягивания боевых действий, поскольку США таким образом пытаются добиться отказа Москвы от их продолжения и укрепить позицию Киева на переговорах.

Президент России Владимир Путин говорил, что цель «возни» вокруг таких поставок — как можно сильнее затянуть конфликт. При этом в Кремле подчеркнули, что цели военной операции на Украине будут выполнены, несмотря на «накачку» Киева западным оружием.

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
НАТО Украина Йенс Столтенберг

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