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Политика ,  
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Президент Индонезии предложит Путину и Зеленскому начать диалог о мире

Джоко Видодо
Джоко Видодо (Фото: RS/Willy Kurniawan / Reuters)

Президент Индонезии Джоко Видодо намерен призвать президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского к диалогу о мире. Об этом Видодо заявил перед визитами в Германию, Россию, Украину и Объединенные Арабские Эмираты, передает агентство ANTARA.

Глава государства посетит Киев и Москву 29 и 30 июня.

«После Германии я отправлюсь на Украину и встречусь с президентом Зеленским. Моя миссия состоит в том, чтобы пригласить президента Украины, президента Зеленского открыть пространство для диалога в контексте мира», — сказал Видодо.

После визита на Украину президент Индонезии поедет в Россию на встречу с Путиным, ему он также собирается предложить начать вести диалог о мире, а также попросит о прекращении огня и военной операции.

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Джоко Видодо

В апреле Видодо рассказывал, что российский президент «намерен присоединиться» к саммиту G20, который пройдет 15–16 ноября на Бали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва будет готовиться к саммиту G20, однако о деталях говорить преждевременно.

Ранее Bloomberg сообщал, что некоторые государства, включая США, оказывают на Индонезию давление из-за приглашения на саммит Путина. Эти страны стали требовать пригласить Зеленского хотя бы на некоторые встречи в рамках саммита, сообщили источники агентства.

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Индонезия Владимир Путин Владимир Зеленский Украина визит

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