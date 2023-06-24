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Что нужно знать и как себя вести в зоне контртеррористической операции

Как себя вести в зоне контртеррористической операции. Инструкция
В Москве, Подмосковье и Воронежской области ввели режим контртеррористической операции. Что это такое и как себя вести — в инструкции РБК
Обстановка в Ростове-на-Дону
Обстановка в Ростове-на-Дону (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима контртеррористической операции (КТО) в Москве, Московской и Воронежской областях. В этих регионах режим КТО введен впервые.

Что такое режим КТО

Режим контртеррористической операции — это особый правовой режим, который вводят на основании закона «О противодействии терроризму», чтобы минимизировать последствия потенциальных терактов. Этот режим допускает ряд мер и временных ограничений.

Во время действия режима КТО власти получают полномочия:

  • проверять документы, досматривать автомобили и людей;
  • ограничивать движение автомобилей и пешеходов;
  • усиливать охрану общественного порядка и объектов, «обеспечивающих жизнедеятельность населения»;
  • приостанавливать оказание услуг связи или ограничивать использования сетей связи и средств связи;
  • контролировать телефонные переговоры и «иную информацию, передаваемую по каналам телекоммуникационных систем»
  • запрещать продажу оружия и алкоголя

Кроме того, власти получают право изымать транспортные средства организаций, вне зависимости от того, владеет ими частная компания или госорганизация. Изымать транспорт разрешено для доставки нуждающихся в медицинской помощи в больницы, а также для преследования подозреваемых в терактах. В «неотложных случаях» также могут изымать транспортные средства, принадлежащие физическим лицам.

Еще одно положение закона позволяет представителям правоохранительных органов, которые проводят КТО, беспрепятственно проникать в жилые и нежилые помещения и на земельные участки, которые принадлежат физическим лицам и организациям.

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О каких ограничениях объявили региональные власти

Мэр Москвы Сергей Собянин в 6.00 мск объявил о проведении антитеррористических мероприятий в столице и предупредил о дополнительном контроле на дорогах. В 9.00 мск в столице ввели режим КТО. «В связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Все городские службы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены. Спасибо москвичам и гостям города за понимание», — написал столичный градоначальник в телеграм-канале.

Подмосковный губернатор Алексей Воробьев около семи утра попросил местных жителей не ездить на личном транспорте на юге региона и не покидать область. Он заверил, что «ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ». Позднее он также объявил о режиме КТО в регионе. «Он [режим] предусматривает дополнительное усиление на дорогах, а также повышенное внимание ко всем стратегически важным объектам», — пояснил Воробьев. Он также сообщил, что в Подмосковье на неделю будут отложены выпускные вечера в школах и отменены прочие массовые мероприятия. «Прошу отнестись к этим неудобствам с пониманием и выполнять все требования работников правоохранительных органов», — попросил Воробьев.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев утром обратился в жителям региона с просьбой временно не пользоваться федеральной автомобильной дорогой М-4 "Дон" (позднее трассу перекрыли) и другими дорогами регионального и местного значения, а также не использовать личные автомобили. «С пониманием отнеситесь к дополнительным ограничениям, которые мы при необходимости будем вводить — запрет на проведение массовых мероприятий, дополнительные меры по досмотру автомобилей и другие», — попросил губернатор. Позднее массовые мероприятия в регионе отменили.

С чем связано введение режима КТО

Накануне основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин, который ранее неоднократно критиковал Минобороны России, заявил о ракетном ударе по тыловым лагерям вагнеровцев. Он обвинил в этом российских военных и пообещал ответные действия.

Минобороны слова Пригожина об ударе по лагерям вагнеровцев опровергло, назвав их провокацией. ФСБ завела дело о призывах к вооруженному мятежу (ст. 279), попросила бойцов частной военной компании не исполнять «преступные приказы» и задержать Пригожина.

Утром 24 июня Пригожин опубликовал видео из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Он утверждает, что город заблокирован ЧВК «Вагнер».

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что в Ростове-на-Дону «сложная обстановка» — блокирована работа органов гражданского и военного управления. По его словам, власти примут меры для стабилизации ситуации в городе. Президент России назвал происходящее предательством и ударом в спину и пообещал жесткие ответные меры.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
контртеррористическая операция инструкция Москва Подмосковье Воронежская область
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